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Мобильная бригада Центрального района за полтора месяца очистила 9 тысяч квадратных метров территории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе подвели итоги работы мобильной бригады за первую половину лета.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе подвели итоги работы мобильной бригады за первую половину лета.

За полтора месяца силами бригады от мусора очистили около 9 тысяч квадратных метров. Рабочие закрасили и удалили порядка 100 квадратных метров незаконных граффити, включая надписи с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ.

Также специалисты убрали 12 незаконных реклам с опор освещения, ограждений и других городских объектов. С улиц района собрали и вывезли на утилизацию 55 брошенных автомобильных покрышек.

Во время сильных дождей мобильная бригада неоднократно привлекалась к уборке подтоплений. Рабочие откачивали воду из подвалов жилых домов, в том числе в частном секторе, сообщают в мэрии.