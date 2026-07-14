Мобильная бригада Центрального района за полтора месяца очистила 9 тысяч квадратных метров территории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе подвели итоги работы мобильной бригады за первую половину лета.
За полтора месяца силами бригады от мусора очистили около 9 тысяч квадратных метров. Рабочие закрасили и удалили порядка 100 квадратных метров незаконных граффити, включая надписи с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ.
Также специалисты убрали 12 незаконных реклам с опор освещения, ограждений и других городских объектов. С улиц района собрали и вывезли на утилизацию 55 брошенных автомобильных покрышек.
Во время сильных дождей мобильная бригада неоднократно привлекалась к уборке подтоплений. Рабочие откачивали воду из подвалов жилых домов, в том числе в частном секторе, сообщают в мэрии.