Дмитрий Демешин: Новое здание ДВХМ даст жителям больше возможностей знакомиться с искусством

Сегодня глава региона побывал на участке за площадью Славы в Хабаровске, где построят новый корпус Дальневосточного художественного музея. Дмитрий Демешин пообщался с руководителем группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым, который является генеральным подрядчиком на этом объекте. Стороны сверили планы возведения объекта. По словам губернатора, в ближайшее время завершатся все необходимые процедуры для прохождения госэкспертизы, после чего начнется строительство нового здания художественного музея в Хабаровске. Одновременно с этим краевые власти ищут возможность ускорить процесс возведения музея, увеличив его финансирование. Руководитель подрядной организации заявил, что он сам готов привлекать дополнительные средства для ускорения строительных работ. Власти региона окажут ему всестороннюю поддержку. «Сегодня музей работает в одном здании с Хабаровской краевой филармонией. Но даже в таких условиях он остается востребованным — ежегодно в нем проходит более 40 выставок. А коллекция включает в себя уникальные шедевры русского искусства XVIII-XX веков и западно-европейского, начиная с XVII века», — заявил Дмитрий Демешин.