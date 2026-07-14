Прокуратура проверит загрязнение побережья бухты Врангеля в Приморье

О загрязнении морского побережья стало известно из публикаций в средствах массовой информации. Межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока оперативно отреагировала на сообщения и организовала проверку. К месту предполагаемого экологического инцидента выехали профильные специалисты Росприроднадзора.