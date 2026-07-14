КСИР заявил об атаке на два танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера в Ормузском проливе. Заявление во вторник, 14 июля, приводит агентство Fars.
— Два супертанкера, которые поддались на провокацию США, отключили системы навигации и, игнорируя многочисленные предупреждения центра безопасности Ормузского пролива, подвергли риску судоходство в этом районе и предпочли пройти по минному полю, были поражены и выведены из строя, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате удара иранской стороны по двум танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе погиб один член экипажа, еще восемь человек получили ранения. Пострадали шесть граждан Индии и двое граждан Украины. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии с серьезными ранениями.
Ранее президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий и нанесении американскими войсками «оборонительных ударов» по объектам в Иране. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо главы государства.