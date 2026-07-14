Бульвары Хабаровска получат сцену, велодорожки и скейт-парк

В Хабаровске продолжается реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров. На двух участках обновят тротуары, освещение и зоны отдыха, а также создадут новые площадки для спорта и детских игр, сообщили в городской администрации.
На Амурском бульваре строители работают на 400-метровом отрезке между улицами Ленинградской и Дикопольцева. Старое покрытие и изношенные конструкции уже убрали, впереди — укладка брусчатки и тактильной плитки, монтаж гранитных бордюров и отдельной велодорожки. Площадь обновляемой территории превышает 2,8 гектара, стоимость работ составляет больше 195 миллионов рублей.
Возле кинотеатра «Дружба» появится сцена с навесом для концертов и городских праздников. На бульваре также установят скамейки, качели, перголы, детские комплексы и уличные тренажёры, оборудуют верёвочный парк. Трамвайные пути отсыплют щебнем, переезды сделают безопаснее, а на остановке «Вокзал» поставят закрытый павильон.
Не забудут и про зелёную часть прогулочной зоны. Здесь высадят клёны, многолетние флоксы и живую изгородь из пузыреплодника. По словам мэра Сергея Кравчука, город отказался от косметического ремонта и рассчитывает создать пространство, которое выдержит хабаровские морозы, летнюю влажность и яркое солнце.
Одновременно меняется Уссурийский бульвар. На первом этапе благоустраивают 300 метров между улицами Пушкина и Шеронова, на что направили более 181 миллиона рублей. Здесь появятся тихие зоны со скамейками, детская площадка с горками и канатной дорогой, уличные музыкальные инструменты, двухполосная велодорожка и скейт-парк.
На обоих бульварах полностью обновят наружное освещение и установят камеры системы «Безопасный город». Реконструкция идёт по мастер-плану Хабаровска за счёт Единой президентской субсидии, а также средств краевого и городского бюджетов.