Бульвары Хабаровска получат сцену, велодорожки и скейт-парк

Одновременно меняется Уссурийский бульвар. На первом этапе благоустраивают 300 метров между улицами Пушкина и Шеронова, на что направили более 181 миллиона рублей. Здесь появятся тихие зоны со скамейками, детская площадка с горками и канатной дорогой, уличные музыкальные инструменты, двухполосная велодорожка и скейт-парк.