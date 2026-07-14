Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Российской Федерацией предоставляет ЕС и Британии возможность возложить ответственность за свои проблемы на РФ.
Он уточнил, что европейские чиновники не признают своих ошибок.
«Бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал публикацию Гленна Дизена. По словам политолога, политики в Британии уклоняются от ответственности за проблемы, накопившиеся в обществе, с помощью антироссийской пропаганды. Дизен отметил, что речь идёт об удобном способе.
Напомним, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы в ЕС занимаются промыванием мозгов европейцев, а Европа саморазрушается.
Кроме того, по словам Дмитриева, Британия является падшей империей.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.