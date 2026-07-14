«Бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.