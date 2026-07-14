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Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с РФ

Конфронтация с Российской Федерацией даёт ЕС и Британии возможность возложить ответственность за свои проблемы на РФ, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Российской Федерацией предоставляет ЕС и Британии возможность возложить ответственность за свои проблемы на РФ.

Он уточнил, что европейские чиновники не признают своих ошибок.

«Бюрократы из ЕС и Британии никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них — она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал публикацию Гленна Дизена. По словам политолога, политики в Британии уклоняются от ответственности за проблемы, накопившиеся в обществе, с помощью антироссийской пропаганды. Дизен отметил, что речь идёт об удобном способе.

Напомним, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы в ЕС занимаются промыванием мозгов европейцев, а Европа саморазрушается.

Кроме того, по словам Дмитриева, Британия является падшей империей.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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