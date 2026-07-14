Новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя в конце декабря 2026 года

Трудиться новосибирцам предстоит с 28 по 30 декабря включительно. Уже 31 декабря начнутся большие новогодние каникулы, которые продлятся вплоть до 10 января 2027 года. Таким образом, общая продолжительность отдыха составит 11 дней. Парламентарий пояснил, что последний день года стал нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января. Это позволит людям спокойно встретить праздник, не отпрашиваясь с работы.