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Новосибирцев ждёт трёхдневная рабочая неделя в конце декабря 2026 года

Жителей Новосибирской области в конце 2026 года ожидает приятный сюрприз. Последняя рабочая неделя декабря окажется рекордно короткой — всего три дня. О графике выходных рассказал сенатор Айрат Гибатдинов, его слова приводит РИА Новости.

Источник: Сиб.фм

Трудиться новосибирцам предстоит с 28 по 30 декабря включительно. Уже 31 декабря начнутся большие новогодние каникулы, которые продлятся вплоть до 10 января 2027 года. Таким образом, общая продолжительность отдыха составит 11 дней. Парламентарий пояснил, что последний день года стал нерабочим благодаря переносу выходного с 4 января. Это позволит людям спокойно встретить праздник, не отпрашиваясь с работы.

Производственный календарь на этот период уже утверждён, а значит, планы на отпуск и поездки можно строить заранее. После завершения каникул, 10 января, россияне вернутся к привычному трудовому ритму.

Ранее сообщалось, что в НГПУ уже подано около 45 тысяч заявлений от абитуриентов.