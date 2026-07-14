Соцфонд оказал почти 1 млрд услуг с 2022 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России с момента образования оказал почти 1 млрд услуг, порядка 95% из них оказываются в электронном виде. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба фонда.
«С момента образования Соцфонд оказал почти 1 млрд услуг, 95% которых оказывается в электронном виде или беззаявительно», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, 14 июля Соцфонд отмечает свой день рождения. Четыре года назад был подписан федеральный закон о создании Социального фонда РФ. За это время в стране была создана уникальная система комплексной социальной поддержки населения, которая объединила 121 меру помощи, добавили в фонде.
В пресс-службе отметили, что специалисты Соцфонда ежегодно оказывают 321 млн услуг частным лицам и организациям. По всей стране работает порядка 2,5 тыс. современных клиентских служб с единым стандартом обслуживания, включая исторические регионы. В единые кол-центры Фонда с 2023 года поступило 124,2 млн обращений, оказано 552 млн минут консультаций.