Соцфонд оказал почти 1 млрд услуг с 2022 года

Как пояснили в пресс-службе, 14 июля Соцфонд отмечает свой день рождения. Четыре года назад был подписан федеральный закон о создании Социального фонда РФ. За это время в стране была создана уникальная система комплексной социальной поддержки населения, которая объединила 121 меру помощи, добавили в фонде.