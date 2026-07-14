Единственное, что у нас по расписанию, — подъем: семья рассказала о жизни с дюжиной детей

«Я сначала думала, что, наверное, в большой семье все должно быть по расписанию, но на самом деле единственное, что у нас по расписанию, — это подъем, потому что надо в школу, и все знают, например, что зубы надо чистить не очень долго, потому что за тобой очередь стоит. А вообще наш день очень гибкий, например, муж планировал попить вечером чаю, а день закончился в детском травмпункте — и такое бывает, жизнь есть жизнь. Поэтому большая семья — это прежде всего гибкость, ты должен свой день уметь изменить и при этом не расстроиться», — говорит Оксана.
Она поделилась, что росла единственным ребенком и всегда очень завидовала детям, у которых есть братья или сестры. Возможно, отмечает женщина, поэтому ее мечтой стало создать большую семью. «Как говорится, настоящая полнота должна быть обязательно с излишком, это необходимо. Когда она изливается вовне — тогда это полнота», — шутит Евгений.
Полнота семьи Оксаны и Евгения действительно изливается вовне, стены их жилья украшены мозаиками, собранными детьми, в доме ухаживают за двумя кошками и двумя собаками — некоторых из этих животных семья забрала из приюта. Пока родители ведут беседу с агентством, коты вальяжно развалились на стульях, рыжий тойтерьер бегает по комнате и лает, дети живо интересуются разговором и стараются в нем поучаствовать.
13-летний Илья рассказывает, что в семье все дети хорошо общаются, но у каждого есть и самый близкий друг. Больше всего мальчик любит создавать семейные спектакли, а в будущем планирует стать режиссером или хореографом. «Мы показываем представления дома, танцуем, устраиваем концерты и спектакли, это очень весело, серьезно. Для домашних спектаклей я сам пишу сценарии, каждому даю роли, все соглашаются. Маме очень нравятся наши спектакли», — замечает мальчик.
Полина, которой исполнилось 10 лет, говорит, что между детьми редко бывают ссоры, до драк не доходило никогда. «Мы спокойно можем сказать тому, кто неправ: “Не делай так”, иногда сами улаживаем, иногда родители помогают. Если мама слышит крики, заходит и говорит: “Брейк! Все, закончили!”, это всегда срабатывает», — отмечает она.
Старшему сыну Цуриковых — Романовых 33 года, у него уже есть собственная семья, он живет отдельно. Младшей приемной дочке семь лет, она показывает акробатические трюки на пушистом ковре, мяукает и смеется. Дома стоит постоянный гвалт, кто-то болтает, кто-то занят своим делом.
Дедушкины порядки.
Скромно сидит у края стола 84-летний дедушка Виктор Григорьевич. Когда мама с папой по утрам уходят на работу, он разводит детей по садам и школам. «Утречком я их поднимаю в школу, в садик, потом забираю со школы, а потом на кружки определяю. У меня есть расписание, я знаю, кого куда должен везти. Команду даю, и мне взрослые дети помогают», — рассказывает дедушка. Его тихую речь с трудом можно различить в потоке общих разговоров, но, как оказывается, порядок в доме во многом держится на этом улыбчивом человеке.
На вопрос, не тяжело ли возиться с внуками разного возраста, Виктор Григорьевич машет руками. «Ну, ради бога! Я возле них, наоборот, чувствую себя лучше. Был случай, когда я пришел из больницы, а детки еще были маленькие. А мне плохо, пока обойду дом, чувствую себя совсем плохо. Потом закончились каникулы, дочь сказала, что нужна помощь: детей в садик, в школу везти. И через неделю я уже героем себя чувствую, они силу придают», — смеется дедушка.
Евгений говорит, что негласный семейный девиз — «Не драматизируй», это помогает проще относиться ко многим житейским ситуациям. После вопроса, нет ли у семьи еще и герба, сразу начинается активность: родители предлагают его нарисовать, а дети уже тянут руки, сообщая что намерены участвовать в конкурсе семейных гербов, приз — мороженое.
«У нас семья большая, поэтому, когда к нам кто-то приходит новенький, его сразу дети окружают, он уже в социуме, и всем от этого проще», — делится Оксана, она считает, что главный враг всех родителей — это завышенные ожидания, от них сложно, но нужно отказываться.
«Давайте возьмем еще».
На убеждения Оксаны и Евгения сильно повлияла Школа приемных родителей, после обучения в которой несколько лет назад они твердо решили взять в семью приемных детей, а их собственные идею поддержали. «Первой мы увидели Настю, она была на фотографии в нарядной кофточке, с такими бантиками белыми, с заплаканным лицом, с красным носом», — описывает ее Оксана.
Потом оказалось, что у Насти есть сестра, а уже на месте, в Иркутске, куда за ними приехала мама, выяснилось, что у девочек есть старший брат Никита в другом детском доме. «Вот так вот у нас появились первые трое приемных детей. А потом прошло какое-то время, и Никита сказал: “Давайте возьмем еще детей. Вы помогли нам, давай поможем кому-то еще”, — вспоминает Оксана, и это воспоминание она называет одним из самых приятных удивлений в своей жизни.
Большая семья Оксаны и Евгения, кажется, никогда не скучает. Среди кружков, на которые ходят дети, и рисование, и танцы, и музыка, и театральная студия. На досуге они любят вместе гулять по городу или готовить дома вкусности — блинчики или пирожки. Здесь все дети становятся «своими», настоящими друзьями друг для друга, а родители снова чувствуют, что полнота изливается через край.
Ксения Асафова.