Единственное, что у нас по расписанию, — подъем: семья рассказала о жизни с дюжиной детей

«Я сначала думала, что, наверное, в большой семье все должно быть по расписанию, но на самом деле единственное, что у нас по расписанию, — это подъем, потому что надо в школу, и все знают, например, что зубы надо чистить не очень долго, потому что за тобой очередь стоит. А вообще наш день очень гибкий, например, муж планировал попить вечером чаю, а день закончился в детском травмпункте — и такое бывает, жизнь есть жизнь. Поэтому большая семья — это прежде всего гибкость, ты должен свой день уметь изменить и при этом не расстроиться», — говорит Оксана.