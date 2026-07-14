Красноярцы получили доступ к 5G-роумингу в десятках стран мира

5G-роуминг доступен не только в самых популярных странах с пляжным отдыхом, но и на других востребованных у красноярцев направлениях. Например, среди стран СНГ чаще всего они посещали Беларусь, Казахстан и Узбекистан, где нет языковых и визовых барьеров. Отдыхающих привлекают эко-маршруты, живописная природа, гастрономия, сочетание древних достопримечательностей и развитых городов.