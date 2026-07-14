Зампред ВРНС назвал обидчивость признаком гордыни, который уводит человека от Бога

По его словам, многие считают обиду естественной реакцией на несправедливость или грубость. Однако с православной точки зрения это проявление глубоко укоренившейся гордыни. Обида возникает тогда, когда человек принимает слова или поступки окружающих слишком близко к сердцу, а его самолюбие оказывается уязвлённым.
Мы считаем, что заслуживаем лучшего отношения, что нас должны ценить, уважать, любить. И когда этого не происходит — мы обижаемся.
Михаил Иванов.
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Как напомнил Иванов, святитель Тихон Задонский говорил: «Гордость есть начало и корень всякого зла».
По мнению собеседника Life.ru, именно обида становится одним из главных плодов гордыни. Если бы человек был по-настоящему смиренным, он не ожидал бы от окружающих особого отношения, постоянного внимания или признания и потому не был бы столь уязвим.
Обида мешает покаянию.
Эксперт отметил, что обидчивость замыкает человека на самом себе. Обиженный вновь и вновь прокручивает ситуацию в голове, ищет виноватых, но при этом перестаёт замечать собственные грехи — гордость, осуждение, гнев и злопамятство.
Обиженный человек говорит: «Он меня обидел», но не говорит: «Я — грешник, я не смог простить, я возгордился». По словам Иванова, именно поэтому обида становится серьёзным препятствием для покаяния. Всё внимание человека оказывается сосредоточено на недостатках другого, а не на собственном духовном состоянии. В результате это отдаляет его от Бога.
Согласно учению святых отцов, истинное смирение заключается в том, что человек не ждёт похвалы, не боится осуждения и перестаёт ставить собственное «я» в центр жизни. Тогда, подчеркнул эксперт, никакая обида уже не способна лишить его внутреннего мира, потому что главным становится Христос.
Чтобы победить обидчивость, необходимо прежде всего бороться с гордыней. Для этого важно научиться видеть собственные грехи, а не чужие, прощать даже тогда, когда никто не просит прощения, и молиться за своих обидчиков.
По словам Иванова, именно тогда Господь дарует человеку душевный мир, который становится лучшим лекарством от любой обиды.
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