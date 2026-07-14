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Зампред ВРНС назвал обидчивость признаком гордыни, который уводит человека от Бога

Обидчивость — одно из самых коварных и разрушительных душевных состояний. О природе этого чувства рассказал Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Источник: Life.ru

По его словам, многие считают обиду естественной реакцией на несправедливость или грубость. Однако с православной точки зрения это проявление глубоко укоренившейся гордыни. Обида возникает тогда, когда человек принимает слова или поступки окружающих слишком близко к сердцу, а его самолюбие оказывается уязвлённым.

Мы считаем, что заслуживаем лучшего отношения, что нас должны ценить, уважать, любить. И когда этого не происходит — мы обижаемся.

Михаил Иванов.

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

Как напомнил Иванов, святитель Тихон Задонский говорил: «Гордость есть начало и корень всякого зла».

По мнению собеседника Life.ru, именно обида становится одним из главных плодов гордыни. Если бы человек был по-настоящему смиренным, он не ожидал бы от окружающих особого отношения, постоянного внимания или признания и потому не был бы столь уязвим.

Обида мешает покаянию.

Эксперт отметил, что обидчивость замыкает человека на самом себе. Обиженный вновь и вновь прокручивает ситуацию в голове, ищет виноватых, но при этом перестаёт замечать собственные грехи — гордость, осуждение, гнев и злопамятство.

Обиженный человек говорит: «Он меня обидел», но не говорит: «Я — грешник, я не смог простить, я возгордился». По словам Иванова, именно поэтому обида становится серьёзным препятствием для покаяния. Всё внимание человека оказывается сосредоточено на недостатках другого, а не на собственном духовном состоянии. В результате это отдаляет его от Бога.

Согласно учению святых отцов, истинное смирение заключается в том, что человек не ждёт похвалы, не боится осуждения и перестаёт ставить собственное «я» в центр жизни. Тогда, подчеркнул эксперт, никакая обида уже не способна лишить его внутреннего мира, потому что главным становится Христос.

Чтобы победить обидчивость, необходимо прежде всего бороться с гордыней. Для этого важно научиться видеть собственные грехи, а не чужие, прощать даже тогда, когда никто не просит прощения, и молиться за своих обидчиков.

По словам Иванова, именно тогда Господь дарует человеку душевный мир, который становится лучшим лекарством от любой обиды.

Ранее Life.ru писал, что православные деятели развеяли распространённые мифы о вещах умерших людей. В Церкви подчёркивают, что повторное использование таких вещей само по себе не является грехом и не несёт никакой мистической угрозы. Более того, передача их нуждающимся рассматривается как проявление милосердия, которое приносит пользу и тем, кто получает помощь, и, согласно православной традиции, душе усопшего.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.