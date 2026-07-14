Зампред ВРНС назвал обидчивость признаком гордыни, который уводит человека от Бога

Обиженный человек говорит: «Он меня обидел», но не говорит: «Я — грешник, я не смог простить, я возгордился». По словам Иванова, именно поэтому обида становится серьёзным препятствием для покаяния. Всё внимание человека оказывается сосредоточено на недостатках другого, а не на собственном духовном состоянии. В результате это отдаляет его от Бога.