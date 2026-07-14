В Магаданской области на неделю перекрыли трассу Герба — Омсукчан для большегрузов

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Магаданской области, по информации министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, с 09:00 14 июля до 09:00 20 июля 2026 года на автомобильной дороге Герба — Омсукчан, с 76-го по 164-й километр, вводится ограничение для транспортных средств, превышающих шесть тонн на одну ось. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Магаданская Госавтоинспекция рекомендует всем водителям быть предельно внимательными при движении в условиях недостаточной видимости и заранее планировать маршруты с учётом ограничений.