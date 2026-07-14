Как получить часть пенсии умершего родственника

Родственники умершего гражданина могут получить его пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев.
«Накопительную часть пенсии тех, у кого она была, правопреемники получить могут — единовременной выплатой. Но это зависит в том числе от воли того, кто эти накопления при жизни делал», — сказал он для ТАСС.
Коломейцев отметил, что при жизни гражданин мог оформить заявление о распределении пенсионных накоплений. В этом случае выплаты получат только те лица, которые были указаны в документе.
Депутат добавил, что если такого заявления не было, право на получение средств имеют близкие родственники. Для получения накоплений, которые хранятся в Соцфонде, необходимо обратиться с заявлением в течение шести месяцев со дня смерти родственника.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Экономист Игорь Балынин уточнил, что выплаты увеличатся на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. Перерасчет сделают автоматически.