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Как получить часть пенсии умершего родственника

Коломейцев: родственники могут получить часть накопительной пенсии умершего.

Источник: Комсомольская правда

Родственники умершего гражданина могут получить его пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

«Накопительную часть пенсии тех, у кого она была, правопреемники получить могут — единовременной выплатой. Но это зависит в том числе от воли того, кто эти накопления при жизни делал», — сказал он для ТАСС.

Коломейцев отметил, что при жизни гражданин мог оформить заявление о распределении пенсионных накоплений. В этом случае выплаты получат только те лица, которые были указаны в документе.

Депутат добавил, что если такого заявления не было, право на получение средств имеют близкие родственники. Для получения накоплений, которые хранятся в Соцфонде, необходимо обратиться с заявлением в течение шести месяцев со дня смерти родственника.

Ранее KP.RU сообщал, что в России с 1 августа пересчитают накопительные пенсии. Экономист Игорь Балынин уточнил, что выплаты увеличатся на 17,3%, что более чем в три раза превышает уровень инфляции. Перерасчет сделают автоматически.

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