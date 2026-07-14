Хабаровский космонавт Пётр Дубров оценил шанс встречи с инопланетянами

— Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся, — приводит «Интерфакс» слова хабаровского космонавта, который также предположил, что если бы подобная ситуация произошла, то на будущее необходимые инструкции были бы разработаны. — Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа.