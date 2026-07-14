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Хабаровский космонавт Пётр Дубров оценил шанс встречи с инопланетянами

На Байконуре прошла предстартовая пресс-конференция.

Источник: Хабаровский край сегодня

Предполетная пресс-конференция с экипажами предстоящей экспедиции на МКС состоялась на космодроме Байконур. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», старт ракеты «Союз» запланирован на сегодня, 14 июля. Наблюдать за ее пуском смогут зрители во время прямой трансляции.

Космонавты рассказали о научной программе полета, о предстоящих экспериментах, о целях, которые ставят перед собой, о вещах, от которых им будет трудно отказаться в космосе.

Помимо прочего, один из прозвучавших вопросов затронул тему вероятной встречи с внеземной цивилизацией и порядка действий космонавтов в этом случае. Однако, как отметил командир корабля «Союз МС-29» Петр Дубров, специальных инструкций для этого нет:

— Никаких четких инструкций у нас на этот случай нет. То есть настолько маленькая вероятность такого события, что заранее мы ее не рассматриваем, не готовимся, — приводит «Интерфакс» слова хабаровского космонавта, который также предположил, что если бы подобная ситуация произошла, то на будущее необходимые инструкции были бы разработаны. — Но, со своей стороны, как командир корабля, ответственный за российский сегмент, и в какой-то период я буду командиром Международной космической станции, в это время самым главным для меня будет, безусловно, безопасность экипажа.

По словам Петра Дуброва, на непредвиденный случай на станции существует универсальная инструкция, которая предполагает взаимодействие экипажа со специалистами на Земле для проработки дальнейших действий.

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