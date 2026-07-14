В Перми на месте бывшего зоопарка нашли памятник хозяйке фосфорного завода

Археологи пояснили, что в XIX веке фосфор для производства спичек был импортным — английским. Купец 3-й гильдии Евграф Козьмич Тупицын, который получил знания в области химии в лаборатории профессора Казанского университета Н. Н. Зинина, самостоятельно придумал технологию получения фосфора. В 1871 году он открыл на окраине Перми первый в России фосфорный завод. Уже через семь лет завод производил 2 300 пудов фосфора ежегодно. Продукт при этом был дешевле импортного.