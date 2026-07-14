В Перми на месте бывшего зоопарка нашли памятник хозяйке фосфорного завода

Надгробный памятник хозяйке первого в стране фосфорного завода Евдокии Свешниковой (Тупицыной) нашли на месте бывшего зоопарка в Перми, рассказали в Камской археологической экспедиции.
Археологи пояснили, что в XIX веке фосфор для производства спичек был импортным — английским. Купец 3-й гильдии Евграф Козьмич Тупицын, который получил знания в области химии в лаборатории профессора Казанского университета Н. Н. Зинина, самостоятельно придумал технологию получения фосфора. В 1871 году он открыл на окраине Перми первый в России фосфорный завод. Уже через семь лет завод производил 2 300 пудов фосфора ежегодно. Продукт при этом был дешевле импортного.
В возрасте 46 лет купец умер и главой предприятия стала его 35-летняя вдова, мать пятерых детей Евдокия Степановна. Она модернизировала завод, объёмы производства выросли до 12 000 пудов. Пермский фосфор полностью вытеснил английский с российского рынка и начал спешно конкурировать с ним на мировом. Торговый дом «Братья Тупицыны» получил множество наград на выставках.
Евдокия Степановна ещё дважды выходила замуж. Её третьим мужем стал купец Наум Николаевич Свешников. Евдокия Степановна умерла от воспаления лёгких 25 декабря 1890 года, ей было 47 лет. В некрологе пермская пресса писала, что фосфорное дело «всецело обязано своим дальнейшим развитием — уму, находчивости и энергии покойной Евдокии Степановны». Хозяйку завода похоронили на Архиерейском кладбище, на её надгробном памятнике указана фамилия её первого мужа.
Напомним, ранее сообщалось, в Архиерейском квартале Перми нашли нашли надгробие начала прошлого века «незабвенному папе», установленное его дочерью. Также обнаружили фундамент ограды старинного кладбища. На месте бывшего зоопарка обустроят яблоневый сад.