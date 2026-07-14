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У омичей стало больше частных яхт: владельцы раскрыли налоговые платежи

В 2025 году в регионе насчитывалось три таких судна — на одно больше, чем годом ранее.

Источник: Om1 Омск

В Омской области выросло количество яхт, принадлежащих частным владельцам. По данным регионального управления ФНС, в 2024 году на жителей области были зарегистрированы два таких судна, а в 2025-м — уже три. Об этом сообщает NGS55.RU.

За два года владельцы яхт перечислили в бюджет 7,3 тысячи рублей транспортного налога. В 2024 году сумма платежей составила 3,5 тысячи рублей, в 2025-м — 3,8 тысячи.

Размер транспортного налога на водные суда зависит от мощности двигателя и ставок, установленных в регионе регистрации.