У омичей стало больше частных яхт: владельцы раскрыли налоговые платежи

В Омской области выросло количество яхт, принадлежащих частным владельцам. По данным регионального управления ФНС, в 2024 году на жителей области были зарегистрированы два таких судна, а в 2025-м — уже три. Об этом сообщает NGS55.RU.
За два года владельцы яхт перечислили в бюджет 7,3 тысячи рублей транспортного налога. В 2024 году сумма платежей составила 3,5 тысячи рублей, в 2025-м — 3,8 тысячи.
Размер транспортного налога на водные суда зависит от мощности двигателя и ставок, установленных в регионе регистрации.