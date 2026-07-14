Тимур Байтасов: Казахстанское фехтование только начинает раскрывать свой потенциал

— Азиатские игры — это очень важное мультиспортивное событие. Для фехтования азиатский регион имеет огромное значение. После чемпионата мира у спортсменов будет совсем немного времени на отдых, и сразу начнется подготовка к новому сезону, который откроют именно Азиатские игры. Для нас это один из главных стартов олимпийского цикла, — отметил государственный тренер.