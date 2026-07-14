Тимур Байтасов: Казахстанское фехтование только начинает раскрывать свой потенциал

Сборная Казахстана по фехтованию продолжает уверенно укреплять позиции на международной арене. Чемпионат Азии принес национальной команде три медали, включая историческое золото Ирины Бакалдиной в женской шпаге.
При этом все чаще о себе заявляет молодое поколение спортсменов, а впереди команду ждут чемпионат мира, Азиатские игры и важнейший этап олимпийской квалификации.
По словам Байтасова, тренерский штаб рассчитывал завершить чемпионат Азии с тремя медалями, и этот план был выполнен.
— Мы ехали с расчетом на три медали. Конечно, рассчитывали побороться и за золото в командных соревнованиях. Особенно порадовала мужская шпага. Молодой состав без Эльмира Алимжанова и Руслана Курбанова сумел выиграть медаль. Ерлик Сертай, Никита Жулинский и Кирилл Проходов в равной борьбе победили японцев, а это дорогого стоит, — отметил специалист.
Отдельно государственный тренер выделил выступление женской команды шпажисток. Победа Ирины Бакалдиной стала одним из главных событий турнира.
— Ирина стала настоящим открытием чемпионата. По ходу турнира она победила одну из сильнейших шпажисток мира из Южной Кореи, а затем помогла команде завоевать первую в истории медаль женской шпаги. Она взяла на себя лидерскую роль, а Владислава Андреева и София Николайчук отлично поддержали команду. Хорошо проявила себя и 16-летняя Дарья Самоделкина, выходившая на замену.
По мнению Байтасова, главным фактором успеха Бакалдиной стало ее огромное желание доказать прежде всего самой себе, что она способна бороться на самом высоком уровне.
Спортсменка прошла подготовку под руководством Алексея Писцова, Александра Горбачука и своего личного тренера Натальи Гончаровой.
Теперь для нее будет разработан индивидуальный план подготовки к олимпийскому циклу.
— У Ирины есть реальный шанс попасть на Олимпиаду через мировой рейтинг. После домашнего Кубка мира и чемпионата Азии она уже поднялась на 25-е место мирового рейтинга и продолжит набирать очки на следующих турнирах, — подчеркнул Байтасов.
Одним из ключевых факторов прогресса мужской шпаги государственный тренер считает работу украинского специалиста Александра Горбачука, который присоединился к сборной после Олимпийских игр в Париже.
По словам Байтасова, еще на первых переговорах Горбачук обозначил главную задачу — омолодить команду и вывести новое поколение спортсменов на мировой уровень.
— Он сразу сказал, что хочет подтянуть молодежь, и попросил два с половиной года на реализацию своей программы. Уже спустя полтора года мы увидели серьезный прогресс. Он значительно поднял физическую готовность команды и сформировал конкурентную среду, где каждый спортсмен постоянно развивается.
Кроме того, Горбачук делает ставку на разнообразие состава.
— Для него важно, чтобы в команде были спортсмены разного роста, комплекции, левши и правши. Это позволяет создавать серьезные сложности для соперников, которым приходится постоянно перестраиваться по ходу матчей.
Одним из главных открытий нового поколения стал Кирилл Проходов.
Байтасов рассказал, что еще полтора года назад, когда 17-летний спортсмен впервые отправился на этап Кубка мира в немецком Хайденхайме, Горбачук сразу обратил на него внимание.
— Перед турниром проходила сильнейшая тренировочная практика с участием ведущих фехтовальщиков мира. Проходов тогда занял третье место, и именно после этого Александр Горбачук сказал: «Вот это наша новая звезда». Тогда же он отметил и Никиту Жулинского. Сегодня оба уже входят в число лидеров сборной.
Продолжается усиление и других видов оружия.
Для работы с мужской саблей Федерация фехтования Казахстана пригласила французского специалиста Арно Шнайдера.
По словам Байтасова, выбор наставника был тщательно проанализирован.
— Я лично ездил во Францию, смотрел его тренировки. У него великолепная атмосфера в академии, где вместе работают представители более десяти стран, включая олимпийских чемпионов. Благодаря поддержке Министерства туризма и спорта, Дирекции развития спорта и федерации нам удалось организовать сотрудничество. Сейчас наши саблисты проходят у него полноценную стажировку.
Еще одним важным направлением стало развитие рапиры. Несмотря на отсутствие медалей на чемпионате Азии, в этом виде оружия также начались серьезные изменения.
К работе со сборной привлечен олимпийский чемпион Рио-2016 Артур Ахматкузин, который одновременно является старшим тренером сборной России по рапире.
— Мы постепенно развиваем все виды оружия. Сначала удалось вывести на высокий уровень мужскую шпагу, затем начали серьезную работу с саблей. Теперь активно усиливаем рапиру. Уверен, что результаты придут и здесь.
Главным стартом сезона теперь станет чемпионат мира.
Перед национальной командой стоят амбициозные задачи.
— Минимальная цель — попадание в восьмерку сильнейших. Это необходимо для сохранения высоких позиций в мировом рейтинге. Но если говорить честно, наша стандартная цель всегда одна — бороться за золотые медали.
В личном турнире мужской шпаги Казахстан представят Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Никита Жулинский.
При этом тренерский штаб рассматривает различные варианты состава в командных соревнованиях в зависимости от результатов личного первенства.
После чемпионата мира сборная Казахстана практически без паузы начнет подготовку к Азиатским играм, которые станут первым крупным стартом нового сезона и одним из ключевых этапов олимпийского цикла.
По словам Тимура Байтасова, для казахстанского фехтования эти соревнования имеют особое значение, поскольку именно в Азии сосредоточены сильнейшие мировые школы этого вида спорта.
— Азиатские игры — это очень важное мультиспортивное событие. Для фехтования азиатский регион имеет огромное значение. После чемпионата мира у спортсменов будет совсем немного времени на отдых, и сразу начнется подготовка к новому сезону, который откроют именно Азиатские игры. Для нас это один из главных стартов олимпийского цикла, — отметил государственный тренер.
Байтасов также подчеркнул, что успешное выступление на Азиатских играх важно не только с точки зрения спортивного результата, но и для дальнейшего развития самого вида спорта в стране.
— Для многих видов спорта именно медали Азиатских игр становятся возможностью перейти в категорию приоритетных. Поэтому значение этих соревнований трудно переоценить, — сказал он.
Не менее важным событием следующего сезона станут домашние международные соревнования.
Казахстан уже получил право на проведение очередного этапа Кубка мира, который Международная федерация фехтования признала одним из лучших по организации.
Кроме того, в следующем году страна примет лицензионный чемпионат Азии.
— Этот турнир имеет огромное значение, поскольку именно там начнется борьба за олимпийские рейтинговые очки перед Играми 2028 года. Мы уже доказали, что способны проводить соревнования самого высокого уровня, и хотим сохранить эту репутацию.
Большие изменения происходят и внутри национальной сборной.
В ближайшее время команда полностью переедет в новый специализированный тренировочный центр на базе Казахского национального университета спорта в Астане.
Спортсмены уже ознакомились с условиями подготовки, которые включают современный зал для фехтования, тренажерный комплекс и бассейн.
— Нам крайне важно развивать собственные тренерские кадры. Мы должны думать не только о сегодняшнем результате, но и о том, кто будет готовить следующее поколение спортсменов.
Несмотря на стремительный прогресс последних лет, сам Байтасов убежден, что казахстанское фехтование пока лишь подходит к своему настоящему расцвету.
— Я очень надеюсь, что это не наш пик, а только начало. Настоящий уровень наступит тогда, когда мы будем расстраиваться из-за серебряной олимпийской медали, потому что рассчитывали на золото. Сейчас мы только начинаем пробивать этот потолок. Большая заслуга в развитии нашего вида спорта принадлежит президенту Федерации фехтования Казахстана Мирбулату Абуову, который уже почти десять лет поддерживает команду, вдохновляет нас своими идеями и помогает создавать условия для роста. Уверен, что впереди у нас еще много больших побед, — подытожил специалист.
Впереди у сборной Казахстана главный старт сезона — чемпионат мира, который пройдет с 22 по 31 июля в Гонконге.
Именно там национальная команда постарается подтвердить успешное выступление на чемпионате Азии и продолжить борьбу за высокие позиции в мировом рейтинге.