Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух человек спасли из задымленного подъезда в Усолье-Сибирском

Пожар произошел в квартире двухэтажного жилого дома в проезде Серегина.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 июля. В Усолье-Сибирском вечером произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в проезде Серегина. Из задымленного подъезда сотрудники МЧС России спасли двух человек, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 10 кв. метров. Огонь ликвидировали 13 пожарных с помощью четырех единиц техники.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше