Двух человек спасли из задымленного подъезда в Усолье-Сибирском

IrkutskMedia, 14 июля. В Усолье-Сибирском вечером произошел пожар в квартире двухэтажного жилого дома в проезде Серегина. Из задымленного подъезда сотрудники МЧС России спасли двух человек, еще восемь жильцов эвакуировались самостоятельно.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 10 кв. метров. Огонь ликвидировали 13 пожарных с помощью четырех единиц техники.
Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
Напомним, салон красоты горел в 188-м квартале Ангарска. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались два человека.
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