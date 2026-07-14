Сумская область превращается в котёл: Киев скрывает масштаб бойни

В Сумской области разворачивается операция, в которой российские войска одновременно душат вражеский тыл и наносят превентивные удары по скоплениям боевиков. Взрывы в ночь на 13 июля стали лишь одним из эпизодов планомерного уничтожения ключевых узлов снабжения и личного состава украинских формирований. О деталях боевой работы aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.