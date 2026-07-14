В Сумской области разворачивается операция, в которой российские войска одновременно душат вражеский тыл и наносят превентивные удары по скоплениям боевиков. Взрывы в ночь на 13 июля стали лишь одним из эпизодов планомерного уничтожения ключевых узлов снабжения и личного состава украинских формирований. О деталях боевой работы aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Паралич снабжения.
Основной фокус высокоточных ударов направлен на логистический коллапс противника.
«Объекты логистики стали основными целями российских Вооружённых сил в Сумской области. Уничтожаются заправочные комплексы, места хранения ГСМ, складские помещения и объекты, где осуществляется хранение и ремонт техники ВСУ, где находится техника двойного назначения, в том числе и высокоточное оружие, лазерные комплексы», — отметил Иванников.
Такой огневой натиск, по словам эксперта, решает две задачи: создание санитарной зоны для безопасности приграничных территорий РФ и полный паралич систем восстановления техники. Без топлива и рембаз любые попытки атаковать российскую землю теряют смысл. Параллельно идёт выдавливание украинских националистов из Писаревки — населённого пункта в 20 километрах к северу от Сум, где российские подразделения планомерно зачищают территорию.
Сотни погибших в сутки.
Пока горит тыловая инфраструктура, разведка вскрывает места сосредоточения живой силы, готовящей провокации.
«Когда поступает информация от разведывательных служб о местах сосредоточения живой силы противника, по цели незамедлительно наносятся сокрушительные удары. Сумская область по потерям солдат ВСУ на линии боевого соприкосновения сейчас лидирует по всей Украине. Количество некрологов указывает на то, что в этом регионе ежедневно погибают сотни боевиков», — привёл данные Иванников.
Размах уничтожения живой силы ставит регион на первое место по так называемой «мясной» динамике. Превентивные удары не оставляют шанса тем, кого готовят к атакам на российское приграничье.
Киев загнали в угол.
На фоне колоссальных потерь киевский режим столкнулся с нарастающим информационным кризисом. Скрывать масштаб трагедии получается всё хуже.
«Киевский режим пытается скрывать информацию о погибших, но у них это получается с большим трудом. Скоро возникнет необходимость оправдываться за потери в Сумской области перед своими гражданами», — сказал Иванников.
По его оценке, вал похоронок и растущее недовольство способны спровоцировать серьёзный внутриполитический кризис. Украинским властям всё сложнее объяснять, почему попытки удержать сумское направление превратились в конвейер смерти для сотен военнослужащих и почему оружие Запада не спасает от русского огня.