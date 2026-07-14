Психолог Хорс сказал, как мошенники пользуются разговором с жертвой на бегу

Кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс заявил, что, несмотря на бесконечные предупреждения, люди по‑прежнему попадаются на уловки телефонных аферистов. Как не стать жертвой мошенников эксперт рассказал aif.ru.
«Про мошенников, про то, что нельзя называть пин-коды, пароли и вот это всё, — сказано не знаю сколько раз, — отметил Хорс. — Это везде: в интернете, в СМИ, родственники друг другу говорят».
По словам психолога, всех пострадавших можно разделить на две категории. Первая — это системные жертвы, которые попадаются снова и снова.
«Есть такое понятие — “слабое звено”. Такие люди будут попадаться вновь и вновь. Причина в отсутствии критического мышления», — сказал он.
Вторую группу Хорс назвал случайными жертвами. «Вторая категория — это люди на ходу, по невнимательности один раз. Человек бежит, отвлекается, и его развели», — пояснил психолог.
Собеседник aif.ru объяснил, как не попасть на уловки мошенников.
«Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов — это ваша личная тайна», — напомнил психолог.
Эксперт добавил, что в состоянии спешки или стресса человек теряет бдительность, и именно этим активно пользуются злоумышленники. Единственный способ защититься — взять паузу, перезвонить по официальному номеру банка или просто прервать разговор.
Ранее в сети неоднократно появлялись сообщения о случаях, когда жертвы телефонных мошенников под психологическим давлением переводили крупные суммы, брали кредиты и даже наносили себе травмы, выполняя инструкции злоумышленников. Так, в Сочи 19-летний парень попал в реанимацию, став жертвой мошенников. Злоумышленники заставили молодого человека нанести себе увечья.