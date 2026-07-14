На улице Копылова в Красноярске продолжается ремонт

«Подрядная организация работает по графику, без отставаний. Периодически к ней возникают замечания по поводу обеспечения доступности, но всё оперативно исправляется. По условиям муниципального контракта ремонт должен быть завершен до 15 сентября. Однако глава Красноярска Сергей Верещагин поставил задачу закончить ремонт пешеходных зон раньше — к старту учебного года», — рассказал Роман Зузенков, начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети.