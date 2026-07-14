На улице Копылова в Красноярске продолжается ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сейчас подрядчик модернизирует освещение и ремонтирует тротуары.
На участке от переулка Боготольского до улицы Ладо Кецховели специалисты прокладывают кабель под землей. Затем работы перейдут на участок до улицы Корнеева. Завершить земляные работы планируют до конца июля.
Одновременно рабочие обновляют тротуары от переулка Боготольского до улицы Киренского, 18. Здесь укладывают асфальт для велодорожки и брусчатку для пешеходов. На противоположной стороне улицы — от Копылова, 17 до улицы Пушкина — ремонт уже завершен.
«Подрядная организация работает по графику, без отставаний. Периодически к ней возникают замечания по поводу обеспечения доступности, но всё оперативно исправляется. По условиям муниципального контракта ремонт должен быть завершен до 15 сентября. Однако глава Красноярска Сергей Верещагин поставил задачу закончить ремонт пешеходных зон раньше — к старту учебного года», — рассказал Роман Зузенков, начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети.
В мэрии напоминают, что благоустройство улицы Копылова проводится в рамках подготовки Красноярска к 400-летию. После ремонта здесь появятся удобные непрерывные тротуары, новые участки пешеходных дорожек и элементы благоустройства, оформленные в едином стиле.