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Более 900 жителей Хабаровского края готовы служить в войсках БПЛА

Особый интерес новое направление вызывает у молодых людей, которые хорошо знакомы с компьютерными играми, сложными интерфейсами и дистанционным управлением.

В Хабаровском крае больше 900 человек подали заявки на службу в войсках беспилотных систем. Набор открыт для мужчин от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Особый интерес новое направление вызывает у молодых людей, которые хорошо знакомы с компьютерными играми, сложными интерфейсами и дистанционным управлением. Навыки быстрой реакции и ориентации в виртуальной среде могут пригодиться при работе с беспилотниками, однако перед службой кандидаты в любом случае проходят специальную подготовку.

После базового курса военнослужащие выбирают направление: управление коптерами или ударными FPV-дронами, работу инженера-сапёра либо техника-сборщика. Беспилотные подразделения занимаются разведкой, корректировкой огня и другими задачами в воздухе, на земле и воде. В ВВО уже подготовили несколько сотен таких специалистов.

При заключении контракта в Хабаровском крае предусмотрена единовременная выплата от 2,5 миллиона рублей. Ежемесячное довольствие в зоне СВО начинается от 225 тысяч рублей, отдельно могут начисляться выплаты за результаты службы. Контракт заключается на один год.

В качестве одного из примеров в ВВО приводят комсомольчанина Марка Белопухова, который служил оператором БПЛА и в 2025 году получил звание Героя России. Набор в подразделения беспилотных систем в регионе продолжается.

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