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Более 900 молодых людей подали заявки на службу в войсках беспилотных систем в Хабаровском крае

Молодежь Хабаровского края проявляет интерес к службе в войсках беспилотных систем. С момент объявления набора свои заявки на службу подали более 900 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Особый интерес к службе проявляют геймеры — для многих из них управление боевыми дронами становится естественным продолжением их виртуального опыта. "Беспилотные технологии сегодня активно внедряются.

Молодежь Хабаровского края проявляет интерес к службе в войсках беспилотных систем. С момент объявления набора свои заявки на службу подали более 900 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Особый интерес к службе проявляют геймеры — для многих из них управление боевыми дронами становится естественным продолжением их виртуального опыта. «Беспилотные технологии сегодня активно внедряются в нашу жизнь и определяют будущее самых разных профессий: от логистики и сельского хозяйства до спасательных операций и IT. Осваивая эти системы сейчас, ребята получают уникальные компетенции на десятилетия вперед», — подчеркивает начальник городского пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Наумов. Государство гарантирует молодым защитникам высокий уровень дохода и соцподдержку — единовременная выплата при заключении контракта в Хабаровском крае составляет от 2,5 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие в зоне проведения СВО — от 225 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрены значительные премиальные выплаты за боевые результаты.