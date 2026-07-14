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В ГД призвали законодательно закрепить право многодетных на бесплатные парковки

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что льготы должны быть установлены на федеральном уровне.

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Предоставление бесплатных парковок многодетным семьям нужно закрепить законодательно, а не в формате рекомендаций. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Ранее Минтранс РФ утвердил поправки в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах, которые предлагают предоставить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух авто.

«Подход правильный, наша фракция к таким решениям призывала. Но они должны приниматься не в формате “добрых советов” чиновников, а на уровне закона», — сказал Миронов.

Он отметил, что льготы по парковкам ввели меньше половины субъектов РФ, хотя есть рекомендации. Поэтому нужны единые федеральные льготы, подчеркнул депутат.

«Провоцируется неравенство семей: в одном регионе их поощряют льготами, в другом денег на поддержку нет. Но демография — это забота всего государства, и нужно обеспечивать равные и эффективные меры поддержки многодетных семей на федеральном уровне», — добавил парламентарий.