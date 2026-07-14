В ГД призвали законодательно закрепить право многодетных на бесплатные парковки

«Провоцируется неравенство семей: в одном регионе их поощряют льготами, в другом денег на поддержку нет. Но демография — это забота всего государства, и нужно обеспечивать равные и эффективные меры поддержки многодетных семей на федеральном уровне», — добавил парламентарий.