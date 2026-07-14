В Иркутске начал работу центр по сохранности жилья для детей-сирот

«Обеспечение сохранности специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — одна из приоритетных социальных задач правительства Иркутской области. Работа в этом направлении требует не просто контроля, а системного, профессионального подхода. Создание комплексного центра — это переход к новому уровню управления жилищным фондом, сохранность государственного имущества и адресная помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Антон Протасов.