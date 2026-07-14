В Иркутске начал работу центр по сохранности жилья для детей-сирот

IrkutskMedia, 14 июля. В Иркутской области создано новое учреждение — ОГКУ «Комплексный центр по формированию и обеспечению сохранности жилищного фонда Иркутской области для детей-сирот». Старт его полноценной работе в столице региона дал министр имущественных отношений региона Антон Протасов.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, центр создан на базе Фонда имущества Иркутской области. Решение о выделении работы со специализированным жильём для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отдельное направление было принято правительством региона в феврале 2026 года и утверждено распоряжением.
Антон Протасов отметил, что обеспечение сохранности жилого фонда для этой категории граждан — одна из приоритетных социальных задач областного правительства.
«Обеспечение сохранности специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — одна из приоритетных социальных задач правительства Иркутской области. Работа в этом направлении требует не просто контроля, а системного, профессионального подхода. Создание комплексного центра — это переход к новому уровню управления жилищным фондом, сохранность государственного имущества и адресная помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил Антон Протасов.
Основные направления деятельности центра: контроль за техническим состоянием и содержанием специализированного жилищного фонда и жилищного фонда социального использования, оперативное консультирование нанимателей, а также предоставление компенсации расходов на найм жилья на период ремонта.
Центр расположен в Иркутске на улице Марата, 31.
Напомним, что ранее в Иркутске на базе комплексного центра социального обслуживания населения начало работу обновлённое отделение по сопровождению граждан с инвалидностью, а также кабинет ранней помощи. Новое отделение позволяет вести приём по принципу «одного окна».