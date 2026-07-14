Более 70 пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД во время рейда в Приморье

С начала года в регионе произошло 264 наезда на пешеходов. В авариях погибли 23 человека, а еще 247 получили травмы. Чаще всего такие ДТП регистрируют в крупных городах: Владивостоке, Уссурийске и Находке. Главной причиной трагедий становится банальная спешка: люди перебегают дорогу там, где ближе, а не там, где безопасно.