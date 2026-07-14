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Более 70 пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД во время рейда в Приморье

Сотрудники ГАИ также наказали восемь водителей за превышение скорости на зебре.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд. По итогам проверок полицейские оштрафовали восемь автомобилистов и 71 пешехода. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

С начала года в регионе произошло 264 наезда на пешеходов. В авариях погибли 23 человека, а еще 247 получили травмы. Чаще всего такие ДТП регистрируют в крупных городах: Владивостоке, Уссурийске и Находке. Главной причиной трагедий становится банальная спешка: люди перебегают дорогу там, где ближе, а не там, где безопасно.

«К административной ответственности привлечен 71 человек, нарушивший правила перехода, и восемь автомобилистов, не снизивших скорость при приближении к пешеходному переходу», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

За непредоставление преимущества пешеходу водителям грозит штраф до 2,5 тысячи рублей. Самим спешащим горожанам за переход в неположенном месте придется заплатить до 1,5 тысячи рублей. Полицейские призывают жителей соблюдать правила дорожного движения и носить световозвращающие элементы в темное время суток.