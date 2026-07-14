В Красноярске поймали скрывавшегося 9 лет подозреваемого в педофилии (видео)

В Красноярске заключен под стражу 61-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней.
Как рассказали в СК, в августе 2017 года в Октябрьском районе города в подъезде жилого дома злоумышленник совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся. По данному факту возбудили уголовное дело. Потерпевшая составила подробный фоторобот, также были получены видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован мужчина. Но, несмотря на комплекс проведенных оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам установить личность педофила не удалось.
В 2026 году криминалисты нашли женщину, которая опознала на фотороботе своего знакомого. За мужчиной организовали наблюдение, в ходе которого удалось получить его видеоизображение.
«Проведенная экспертиза подтвердила, что на записи, изъятой с места происшествия в 2017 году, и на материалах, представленных на исследование в 2026 году, зафиксировано одно и то же лицо. Кроме того, несмотря на период времени, прошедший с момента совершения преступления, потерпевшая смогла опознать злоумышленника по фотографии. Правоохранители задержали 61-летнего жителя Красноярска, ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе обыска в его жилище была изъята кофта, в которой он находился в момент совершения преступления. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в инкриминируемом деянии», — рассказали в СК.
В настоящее время по уголовному делу (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.