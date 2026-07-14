В Красноярске поймали скрывавшегося 9 лет подозреваемого в педофилии (видео)

«Проведенная экспертиза подтвердила, что на записи, изъятой с места происшествия в 2017 году, и на материалах, представленных на исследование в 2026 году, зафиксировано одно и то же лицо. Кроме того, несмотря на период времени, прошедший с момента совершения преступления, потерпевшая смогла опознать злоумышленника по фотографии. Правоохранители задержали 61-летнего жителя Красноярска, ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ходе обыска в его жилище была изъята кофта, в которой он находился в момент совершения преступления. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в инкриминируемом деянии», — рассказали в СК.