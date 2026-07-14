В Красноярске врачи отмечают рост детских травм из-за самокатов и велосипедов

В Красноярской больнице № 20 имени И. С. Берзона зафиксировали заметный рост детского травматизма летом. По словам врача-нейрохирурга детского нейрохирургического отделения Регины Козыревой, за последние два месяца детей с травмами после катания на самокатах, роликах, велосипедах и скейтбордах стало примерно на 80% больше, чем годом ранее. Чаще всего в больницу попадают после падений с велосипеда и обычного самоката. В числе распространенных причин травм также электросамокаты. Самый уязвимый возраст — от 9 до 14 лет: дети уже уверенно катаются, но не всегда правильно оценивают опасность. Обычно врачи сталкиваются с ушибами, ссадинами, сотрясениями и переломами рук и ног. Более тяжелые случаи происходят, когда дети выезжают на проезжую часть или попадают под машины во дворах. Летом увеличивается число автодорожных аварий с участием велосипедистов и самокатчиков, которые выезжают на проезжую часть. Либо автомобилисты сбивают детей на дворовых территориях. Там уже — более серьезные черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, переломы, требующие репозиции, травмы внутренних органов, разрывы селезенки, — рассказала Регина Козырева. Отдельно врач предупреждает об опасности ныряния в незнакомых местах и водоемах неизвестной глубины. Такая травма может привести к повреждению шейного отдела позвоночника. У нас поступил мальчик, он нырнул в маленький бассейн и сломал себе шейный позвонок. К счастью, мы сделали операцию, и ребенок не остался инвалидом. Но чаще всего именно эта травма приводит к глубокой инвалидизации, — отметила нейрохирург. После падения родители должны наблюдать за состоянием ребенка. Если боль не проходит, появляется или увеличивается припухлость, гематома, ребенок хромает, не может опереться на ногу или удержать предмет, нужно обратиться в травмпункт или приемный покой. Поводом для срочной медицинской помощи также являются головная боль, головокружение и тошнота. Напомним, что пять долгожителей поступили в Красноярскую краевую больницу за полгода.