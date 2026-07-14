Paramount Pictures снимет новый фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов»

Культовая история о поиске себя и вечном конфликте отцов и детей возвращается на экраны — анонсирована современная адаптация повести Карена Шахназарова «Курьер». Премьера картины запланирована на первый квартал 2027 года. Показ фильма хотят приурочить к 40-летию выхода оригинала. Действие перенесется из «перестроечных 80-х» в наши дни, а режиссерское кресло займет Илья Ермолов, известный по сериалам «Золотое дно» и «Хирург». Что еще известно о новом «Курьере» — в материале «Вечерней Москвы».