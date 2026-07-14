Paramount Pictures снимет новый фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов»

Компания Paramount Pictures работает над новым фильмом ужасов «Кошмар на улице Вязов». Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, киностудия выкупила права на экранизацию у наследников режиссера оригинальной ленты Уэса Крейвена. Над проектом, помимо его вдовы Ии Лабунки и сына Джонатана, работает продюсер Марк Тоберофф.
В центре сюжета серии фильмов — маньяк с обожженным лицом и рукой-бритвой Фредди Крюгер, который возвращается во снах к детям, чтобы расправиться с ними, а иногда пробирается и в реальный мир. Детали нового проекта пока не раскрываются, говорится в материале.
16 июля в российский прокат выходит фильм «Зловещие мертвецы: Пекло» — шестая часть культовой хоррор-франшизы. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
В марте в российских кинотеатрах состоялась премьера хоррора «Крик-7» — продолжения знаменитой франшизы об убийце в маске. О чем эта картина — в материале «Вечерней Москвы».
Культовая история о поиске себя и вечном конфликте отцов и детей возвращается на экраны — анонсирована современная адаптация повести Карена Шахназарова «Курьер». Премьера картины запланирована на первый квартал 2027 года. Показ фильма хотят приурочить к 40-летию выхода оригинала. Действие перенесется из «перестроечных 80-х» в наши дни, а режиссерское кресло займет Илья Ермолов, известный по сериалам «Золотое дно» и «Хирург». Что еще известно о новом «Курьере» — в материале «Вечерней Москвы».