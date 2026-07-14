Приморье — благодатное место для сезонной аллергии

— Татьяна Игоревна, какие виды сезонной аллергии представляют наибольшую опасность для жителей Приморского края?
— Лето — время свежих фруктов, овощей, ягод. Некоторые из них: арбузы, клубника, земляника, персики — могут провоцировать аллергические реакции. Иногда дело не только в плодах, но и в добавках — красителях и консервантах, с этим часто перебарщивают производители, стараясь продлить срок годности товара и придать ему более привлекательный и яркий вид.
Аллергия на пыльцу растений — поллиноз — бич современности. Например, в июне и июле активно цветут злаковые и луговые травы, а в августе и сентябре — сорные травы: полынь, амброзия, лебеда. У человека, страдающего поллинозом, проявляются такие симптомы, как насморк, зуд в глазах, слезотечение, кашель, кожные высыпания.
В период, когда пыльца «виновного» растения появляется в воздухе в большом количестве, возможны и перекрёстные реакции. Например, при повышенной чувствительности к пыльце полыни клинические проявления болезни могут возникать при употреблении арбуза или дыни. В период пыления опасного аллергена нужно с особым вниманием относиться к проведению плановых операций, лечению зубов, вакцинации.
— Часто слышу выражение: «аллергия на солнце». Это действительно так?
— Давайте договоримся, что само по себе светило не является аллергеном. Аллергические реакции запускаются при взаимодействии ультрафиолета с определёнными веществами на коже либо вследствие реакции в самом организме. Важный совет для женщин — уделять большое внимание косметике: при аллергии нельзя пользоваться кремами с повышенным содержанием масел, эфирных трав и так далее. Дамам с чувствительной кожей лучше приобретать противоаллергенные крема с высокой защитой от ультрафиолета.
Отмечу один из опасных видов аллергии — тепловая контактная крапивница. При повышении температуры воздуха у больного появляется сыпь, краснеют лицо, руки, шея, грудь, спина. Людям, страдающим тепловой крапивницей, загорать опасно. Иногда нежелательная реакция возникает при контакте с морской водой. Аллергики могут реагировать как на наличие в воде разнообразных элементов — йода, брома, так и на живущие в ней организмы — планктон, водоросли. Опасны для аллергиков и загрязнённые акватории, иногда «срабатывает» аллергический фактор и на холод.
— Как часто к вам обращаются пациенты с реакцией на укусы насекомых?
— Больше всего — дачников, организм которых реагирует на укусы садовых муравьёв. Но прежде всего нужно остерегаться контактов с пчёлами, осами, шмелями, избегать гнёзд перепончатокрылых — их укусы чреваты тяжёлыми состояниями вплоть до летальных исходов.
Нельзя забывать и о реакциях на морепродукты, которыми богат Приморский край. Сложность в том, что реакция на те же креветки может накапливаться годами, а потом человеку резко становится плохо и он поступает в стационар с анафилактическим шоком: с крайне низкими показателями давления, пульса, отёком лёгких.
— Насморк насморку рознь. А как отличить аллергию от простуды, если симптомы похожи?
— Действительно, симптомы пересекаются, но есть главные «ключи» к разгадке. При аллергии насморк — как правило, прозрачные водянистые выделения из носа. При простуде слизь густая, желтоватая или зеленоватая.
Аллергия любит повторяться из года в год (весной или летом) и часто усиливается утром при выходе на улицу или, наоборот, ночью из-за пыли в подушке. Простуда возникает после переохлаждения и контакта с больными.
Аллергия почти никогда не даёт высокой температуры, ломоты в мышцах или сильной слабости. Зато она даёт зуд — в носу, в глазах, в ушах, на нёбе. При простуде зуд не характерен. Кашель при аллергии чаще сухой, приступообразный, а при простуде — влажный, с мокротой.
— Нужно ли лечить аллергию, если она проявляется только лёгким зудом или чиханием? Или можно не обращать внимания?
— Рекомендую не игнорировать даже лёгкие симптомы. Это прямой путь к так называемому аллергическому маршу. Важно понимать: длительное течение аллергического ринита без адекватной терапии является одним из значимых факторов риска развития бронхиальной астмы. У части пациентов процесс распространяется на нижние дыхательные пути в течение 1−2 лет.
Кроме того, постоянный отёк слизистой носа, даже слабый, мешает полноценному сну и снабжению мозга кислородом — это сказывается на работоспособности. Лёгкие симптомы лечить проще и быстрее: иногда достаточно элиминационных мер (убрать ковры, купить фильтр) или курса местных назальных спреев, которые не действуют на весь организм. Это гораздо лучше, чем потом справляться с тяжёлым обострением.
— Правда ли, что домашние животные в раннем детстве могут защищать от аллергии — или, наоборот, провоцировать?
— Всё зависит от генетики. Действительно существует «гигиеническая теория»: если ребёнок в первый год жизни растёт в окружении животных (особенно собак) и микроорганизмов, которые они приносят, его иммунная система тренируется правильно реагировать на внешние белки — и риск аллергии снижается.
Но есть важное «но». Если у обоих родителей есть аллергия или у ребёнка атопический дерматит, животное в доме становится мощнейшим провокатором. В такой ситуации подселять питомца к малышу — это как подбрасывать спичку в пороховую бочку. Поэтому если в семье нет аллергии, то заводить домашних животных можно; если есть — сначала пройдите аллергопробы и только потом принимайте решение.
— Можно ли аллергию «перерасти»?
— Да, это реально. Дети действительно часто «перерастают» аллергию на пищевые продукты (молоко, яйца, сою). Это происходит потому, что по мере роста созревают желудочно-кишечный тракт и его ферментная система. Обычно процесс завершается к 3−5 годам, реже — к 7−9 годам.
А вот с ингаляционными аллергенами (пыльца, пыль, плесень) ситуация сложнее: чаще наоборот — с возрастом список аллергенов расширяется, а симптомы усиливаются. Более того, если пищевая аллергия в детстве не прошла к 10−12 годам, она почти наверняка останется с человеком на всю жизнь. Поэтому необходимо постоянно наблюдаться у аллерголога.
— Может ли стресс или перенесённая инфекция «запустить» аллергию во взрослом возрасте?
— Однозначно — да. И это случается гораздо чаще, чем принято считать. У каждого из нас есть определённый порог сенсибилизации. Мы носим предрасположенность годами, но иммунная система удерживает «оборону». Стресс — это мощный выброс гормонов (кортизола и адреналина), который меняет реактивность организма. Вирусная инфекция (особенно тяжёлая, например мононуклеоз или ковид) сильно бьёт по регуляторным клеткам иммунитета.
Представьте: иммунитет отвлёкся на вирус, «растерял» свои защитные ресурсы — и в этот момент обычная домашняя пыль, на которую раньше организм не реагировал, вдруг воспринимается как угроза. Так запускается механизм IgE-антител. И после этого аллергия остаётся с человеком на долгие годы. Поэтому восстановление после инфекции и управление стрессом — тоже часть профилактики аллергии.
Благодарим Приморский региональный центр медпрофилактики за помощь в подготовке материала.