Приморье — благодатное место для сезонной аллергии

Но есть важное «но». Если у обоих родителей есть аллергия или у ребёнка атопический дерматит, животное в доме становится мощнейшим провокатором. В такой ситуации подселять питомца к малышу — это как подбрасывать спичку в пороховую бочку. Поэтому если в семье нет аллергии, то заводить домашних животных можно; если есть — сначала пройдите аллергопробы и только потом принимайте решение.