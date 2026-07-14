Что покажут на театральном фестивале

«Я задавала себе вопрос: уверена ли ты, Ада, что хочешь в России вместе с русскими актёрами ставить Чехова? Ответ был утвердительный. Я верю в диалог культур, в то, что можно модернизовать пьесу для молодого зрителя», — сказала Ада Луана на брифинге во Владивостоке в ноябре 2025 года.