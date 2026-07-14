Что покажут на театральном фестивале

Впервые публика увидит совместную работу бразильского режиссёра Ады Луаны и актёров Приморского театра молодёжи — «Как умирают вулканы» (12+). Своё отношение к русской классике продемонстрирует и молодой режиссёр из Поднебесной — Шэ Муцзе, представив спектакль «Дама с собачкой» (16+).
Идея спектакля «Как умирают вулканы» родилась из постулатов пьесы «Дядя Ваня», биографии писателя, а также из личной истории бразильского режиссёра Ады Луаны. Подобно Чехову, который отправился на каторжный и огнедышащий вулканами Сахалин, наша гостья приехала издалека во Владивосток, чтобы окунуться в новую для неё творческую среду.
Ада Луана — режиссёр, драматург, актриса, теоретик театра, докторант факультета исполнительских искусств Университета Бразилиа и магистр драматургии Университета Париж III Новая Сорбонна. «Она исследователь произведений современных женщин-драматургов. Большая поклонница системы Станиславского. В 2008 году приступила к работе над чеховской классикой, идея вылилась в трилогию», — рассказали в пресс-службе фестиваля.
«Я задавала себе вопрос: уверена ли ты, Ада, что хочешь в России вместе с русскими актёрами ставить Чехова? Ответ был утвердительный. Я верю в диалог культур, в то, что можно модернизовать пьесу для молодого зрителя», — сказала Ада Луана на брифинге во Владивостоке в ноябре 2025 года.
В рамках II Тихоокеанского фестиваля во Владивостоке был показан спектакль «В Москву! Палимпсест». Вторую часть трилогии — «Юпитер и Чайка. Без театра жить невозможно!» — увидели зрители фестиваля Александринского театра в Санкт-Петербурге в 2024 году. Мировая премьера «Дяди Вани» состоится 24 и 25 сентября на сцене молодёжного театра во Владивостоке.
Режиссёр сделала акцент на этюдный метод, когда каждый актёр ярко раскрывается в своей индивидуальности. Не только главные, но и второстепенные персонажи выходят на первый план.
Для Ады Луаны многие высказывания Антона Чехова современны. «Человек живёт в том будущем, которое представлял писатель. Мы такие же холодные, оцепеневшие, неспособные действовать, одинокие. Плывём по течению, а “леса исчезают”, насилие становится нормой», — обозначила режиссёр постановки. И за всем этим скрывается надежда: «Мы увидим небо в алмазах». Умрёт или проснётся вулкан, придуманный гостьей из Бразилии и актёрами Молодёжки, увидим на премьере.
«Дама с собачкой» по-китайски.
Ещё один сюрприз ожидает зрителей фестиваля от молодого китайского режиссёра.
Шэ Муцзе. Чехов в его голове возник не абы как: Шэ Муцзе — ассистент-стажёр Российского института театрального искусства. Пьесу «Дама с собачкой» он ставит с театральным коллективом «Вавилонская башня», где играют китайские актёры. Сразу оговоримся: постановка авангардная, но, по мнению критиков, доступная для широкого круга зрителей.
«Дама с собачкой» — наш любимый рассказ Чехова. Мы взяли чеховский текст как основу, но при этом захотели найти иной театральный язык. Мы пытались ответить на вопрос: в полном эмоций человеческом обществе, если временно отказаться от слов, что у нас останется?" Премьера спектакля состоится 23 и 24 сентября на сцене академического театра имени Горького.
К слову, это не первый поклонник русской классики и традиций русского театра из Поднебесной, участвующий в Тихоокеанском театральном фестивале. В прошлом году режиссёр-новатор из Китая Дин Итэн рассказал любопытную историю о том, как его преподаватели в Дании были большими поклонниками системы Станиславского.
«Я называю себя учеником Станиславского через поколения, гожусь ему в правнуки. Обращаюсь к трудам мастера за вдохновением. А на важные события иногда ношу футболку с портретом великого реформатора», — с улыбкой заметил Дин Итэн.
И, возможно, здесь и сейчас становятся пророческими слова Мейерхольда: «В будущем новые поколения должны “поженить” русский драматический театр и восточную китайскую традицию».