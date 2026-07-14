Украинские спецслужбы планировали диверсию и забросили в Брянскую область FPV-дроны с помощью аэростатов и беспилотников. Украинскую спецоперацию пресекли российские силовики. Подробности сорванной диверсии — в эксклюзивном комментарии aif.ru военного эксперта Юрия Кнутова.
Провал диверсии: как СБУ планировала атаку на российские аэродромы.
По данным источников, украинские спецслужбы готовили масштабную акцию, которая должна была нанести урон российской военной инфраструктуре и стать поводом для громкого информационного отчёта перед западными партнёрами. Однако российская контрразведка сработала на опережение, перехватив инициативу и ликвидировав угрозу ещё до того, как дроны были приведены в боевую готовность.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что украинские спецслужбы планировали провести операцию по сценарию «Паутины».
«Эта операция напоминает “Паутину”, только доставка дронов должна была осуществляться либо с помощью воздушных шаров, либо с помощью беспилотников самолётного типа, которые несли контейнеры, в которых находились дроны для удара по аэродромам. Соответственно, контейнеры должны были приземлиться в определённом месте, откуда их должны были забрать агенты СБУ», — объяснил военный эксперт.
Противник рассчитывал, что аэростаты и беспилотники смогут незаметно доставить опасный груз вглубь региона с минимальным риском. Однако наши спецслужбы оказались на шаг впереди и предотвратили диверсию.
Как действовали диверсанты.
По словам Кнутова, полученные БПЛА диверсанты планировали спрятать в машинах, замаскированных под используемые в торговых сетях.
«Груз планировали дальше доставлять на машинах с прицепами с двойным дном. Контейнеры с дронами в этом случае прячут под грузом, связанным с торговлей, каким-то инвентарём. Затем эта машина переезжает в район, где должна была быть произведена атака. Там арендуется гараж, где размещается соответствующее оборудование для сборки этих дронов», — сказал он.
По словам военного эксперта, Зеленский возлагал большие надежды на эту операцию и хотел использовать её для пиара.
«В случае успеха Зеленский должен был преподнести это как суперпобеду, заявив, что Украина успешно отрабатывает выделенные ей миллиарды и выигрывает в воздухе. Это был серьёзный политический резонанс, который Зеленский превратил бы в колокольный звон, охватывающий Вселенную, призывая Запад усилить помощь», — уточнил он.
Однако вместо триумфа Киев получил ещё одно подтверждение того, что российские спецслужбы держат руку на пульсе и способны нейтрализовать самые изощрённые схемы противника.
Операция «Паутина» — проваленный сценарий.
Собеседник издания подчеркнул, что план Зеленского провалился благодаря работе российских спецслужб, раскрывших и предотвративших диверсию. Российские силовики заблаговременно вскрыли планы СБУ и предотвратили диверсию на стадии подготовки.
Как отметил Кнутов, оперативная работа наших спецслужб вышла на новый уровень.
Эксперт добавил, что предотвращение диверсии в Брянской области — это серьёзный удар для СБУ и её западных кураторов, которые делали ставку на дестабилизацию приграничных регионов России.