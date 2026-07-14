СБУ в панике, НАТО в гневе: диверсия в Брянске окончилась позорным провалом

«Груз планировали дальше доставлять на машинах с прицепами с двойным дном. Контейнеры с дронами в этом случае прячут под грузом, связанным с торговлей, каким-то инвентарём. Затем эта машина переезжает в район, где должна была быть произведена атака. Там арендуется гараж, где размещается соответствующее оборудование для сборки этих дронов», — сказал он.