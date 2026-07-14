Чипсы из папоротника и киты: Хабаровский край продемонстрировал свои особенности на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы»

С 9 по 12 июля в Новосибирске прошел форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». Специалисты Туристского информационного центра масштабно представили туристический потенциал Хабаровского края. Стенд посетили более 25 тысяч человек из 50 регионов России. На стенде выставили чай из дальневосточных дикоросов, чипсы из папоротника и леденцы в форме китов. Местные авторы представили графический роман в жанре ужасов «Дом коммуны» — проект бренда «Сделано в Хабаровском крае». Гости форума посмотрели фильмы о хребте Дуссе-Алинь и путешествии к китам от проекта «Неведомый Хабаровский край». На стенде состоялась презентация нового справочника о безграничных возможностях края. За круглым столом обсудили опыт решения одной из самых острых проблем туристической отрасли — проезда к труднодоступным локациям, таким как гора Пилахта. Также делегация края приняла участие в шествии фестиваля «Летосфера» вместе с коллегами из Новосибирской, Иркутской областей и Санкт-Петербурга и пригласила к сотрудничеству ТИЦ из других регионов.