В ГД рассказали, когда туристическая страховка может спасти жизнь

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Многие туристы считают страховку обязательной формальностью, необходимой лишь для получения визы, однако в определенных ситуациях полис может сэкономить десятки тысяч рублей, а иногда и спасти жизнь. При этом есть случаи, когда страховка не работает, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Туристическая страховка — это договор, по которому страховая компания обязуется оплатить медицинские расходы за рубежом, а также расходы, связанные с несчастным случаем, потерей багажа или отменой поездки. В зависимости от программы она покрывает амбулаторное и стационарное лечение, стоматологию, экстренную эвакуацию, репатриацию тела, а также юридическую помощь. Если за границей вы сломали руку или ногу, простудились с высокой температурой, получили пищевое отравление, начался острый приступ хронической болезни, страховка покроет вызов скорой, пребывание в стационаре, лекарства и врачебные осмотры», — указал он.
При задержке рейса на 6 часов и более страховка компенсирует питание, а при задержке от 12 часов — также проживание в гостинице, отметил депутат. «Если рейс задержали на сутки и более, можно получить компенсацию за испорченный отдых. Страховка покрывает стоимость потерянного багажа или испорченных вещей в случае задержки выдачи багажа на срок более 48−72 часов. Это может быть до $300−500. При необходимости срочной операции или транспортировки домой на санитарном рейсе стоимость может составлять от €10 до 100 тыс. В таких случаях страховка действительно спасает и жизнь, и бюджет», — подчеркнул Панеш.
Страховка не работает в следующих случаях: если вы обращаетесь за помощью в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при обострении хронических заболеваний, которые не были заявлены при покупке полиса, а также если вы не вызвали представителя страховой компании до начала лечения или не сохранили все чеки и выписки, пояснил парламентарий. «Также полис не действует в зонах боевых действий или в стране, где объявлен режим чрезвычайной ситуации (если это не указано в полисе)», — добавил он.
При покупке страховки следует внимательно читать условия: есть ли франшиза (сумма, которую вы платите сами), покрываются ли обострения хронических заболеваний, и если да, то нужно ли предоставлять выписку из истории болезни, перечислил Панеш. «Убедитесь, что в полисе указана круглосуточная горячая линия для экстренных случаев и что у вас есть контакты страхового агента. Проверьте, входит ли в покрытие экстренная стоматология, репатриация тела, потеря багажа», — пояснил он.
Страховка — это реальный инструмент, который может уберечь вас от финансовой катастрофы за границей, подчеркнул Панеш. «Но он работает только в том случае, когда вы внимательно прочитали условия, честно заполнили анкету о здоровье и вызвали страхового агента до начала лечения. Не экономьте на страховке — она окупается при первом же серьезном случае», — заключил он.