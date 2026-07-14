В ГД рассказали, когда туристическая страховка может спасти жизнь

При задержке рейса на 6 часов и более страховка компенсирует питание, а при задержке от 12 часов — также проживание в гостинице, отметил депутат. «Если рейс задержали на сутки и более, можно получить компенсацию за испорченный отдых. Страховка покрывает стоимость потерянного багажа или испорченных вещей в случае задержки выдачи багажа на срок более 48−72 часов. Это может быть до $300−500. При необходимости срочной операции или транспортировки домой на санитарном рейсе стоимость может составлять от €10 до 100 тыс. В таких случаях страховка действительно спасает и жизнь, и бюджет», — подчеркнул Панеш.