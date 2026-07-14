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В июле электрички восточного направления КрасЖД будут ходить по измененному расписанию

Дневные и вечерние электропоезда от Красноярска до Уяра и Иланской и обратно в эти дни будут выходить на маршруты раньше обычного времени.

В связи с ремонтными работами на участке Уяр — Громадская в период с 14 по 31 июля по вторникам и пятницам изменится расписание пригородных поездов восточного направления КрасЖД.

Дневные и вечерние электропоезда от Красноярска до Уяра и Иланской и обратно в эти дни будут выходить на маршруты раньше обычного времени.

Отклонение от расписания составит от 43 до 52 минут.

Ряд электропоездов будут совершать рейсы позже:

электрички Иланская — Бугач; Красноярск — Иланская; Иланская — Уяр — Иланская.

Отклонение от расписания составит от 10 до 1 часа 14 минут.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.

Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте «Краспригород», в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».