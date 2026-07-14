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«Челси» показал тренировку с участием Дастана Сатпаева

Футбольный клуб «Челси» опубликовал фотографии и видео тренировки команды — на кадрах можно увидеть казахстанца Дастана Сатпаева, передает NUR.KZ.

Как говорится на сайте ФК, футболисты занимались на тренировочной базе в Кобхэме.

Команда продолжает подготовку к старту нового сезона Премьер-лиги, который начнётся матчем против «Фулхэма» 24 августа.

На снимках можно увидеть, как 17-летний казахстанец выполняет беговые упражнения и работает в общей группе под руководством нового главного тренера команды, Хаби Алонсо.

Среди игроков, принявших участие в тренировке, были Лиам Делап, Ромео Лавия, Коул Палмер и Эстевао Виллиан.

Напомним, трансфер Дастана Сатпаева из «Кайрата» в «Челси» за четыре миллиона евро стал самым дорогим в истории казахстанского футбола. К лондонскому клубу футболист официально присоединится в августе после своего 18-летия.