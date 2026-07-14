«Челси» показал тренировку с участием Дастана Сатпаева

Как говорится на сайте ФК, футболисты занимались на тренировочной базе в Кобхэме.
Команда продолжает подготовку к старту нового сезона Премьер-лиги, который начнётся матчем против «Фулхэма» 24 августа.
На снимках можно увидеть, как 17-летний казахстанец выполняет беговые упражнения и работает в общей группе под руководством нового главного тренера команды, Хаби Алонсо.
Среди игроков, принявших участие в тренировке, были Лиам Делап, Ромео Лавия, Коул Палмер и Эстевао Виллиан.
Напомним, трансфер Дастана Сатпаева из «Кайрата» в «Челси» за четыре миллиона евро стал самым дорогим в истории казахстанского футбола. К лондонскому клубу футболист официально присоединится в августе после своего 18-летия.