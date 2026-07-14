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Актриса Катерина Шпица опубликовала чувственные фото, снятые мужем

Так она поздравила супруга с днём фотографа.

Актриса Катерина Шпица опубликовала на своей странице в социальной сети чувственные фото, снятые её мужем.

Катерина Шпица поздравила своего мужа и всех фотографов с профессиональным праздником. Она опубликовала несколько фотографий, снятых супругом в прошлом году на Бали. На снимках — актриса в купальнике и топлес спиной на фоне водопада. Актриса призналась, что ей очень нравился смотреть на снимки мужа.

«Знаю, что с каждой своей рабочей фотосессии он принесет крутой кадр и люблю вместе отсматривать материал! Мне нравится, каким красивым и удивительным он видит мир, выражая это в деликатном восхищении женской красотой и чувственностью», — написала актриса.

Напомним, недавно Катерина Шпица второй раз стала мамой — родила сына. На своей странице в социальной сети она рассказала о материнстве в возрасте 40 лет и как отметила исполнение двух месяцев ребёнку.