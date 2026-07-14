Актриса Катерина Шпица опубликовала чувственные фото, снятые мужем

Катерина Шпица поздравила своего мужа и всех фотографов с профессиональным праздником. Она опубликовала несколько фотографий, снятых супругом в прошлом году на Бали. На снимках — актриса в купальнике и топлес спиной на фоне водопада. Актриса призналась, что ей очень нравился смотреть на снимки мужа.