Парламент Венгрии принял поправку об отстранении президента Шуйока

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Тамаша Шуйока и ограничение депутатских сроков. Законопроект, внесенный премьер-министром Петером Мадьяром 4 июля, поддержали 139 депутатов от его партии «Тиса», против выступили лишь шесть парламентариев.
Оппозиционные «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия бойкотировали заседание, однако это не помешало принятию поправки — у «Тисы» конституционное большинство в парламенте.
Мадьяр ранее призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генпрокурора уйти в отставку до 31 мая и заявлял о планах разработать новую конституцию с сентября. При этом, по его словам, новый президент должен появиться еще до этого. Сам Шуйок заявлял, что не видит конституционных оснований для сложения полномочий раньше окончания срока весной 2029 года. Мадьяр пригрозил, что если глава государства не подпишет принятую поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.
На прошлой неделе, 9 июля, в Будапеште прошла акция протеста против действий премьер-министра Мадьяра. Организаторами митинга выступили оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия. Поводом для недовольства послужил внесенный в парламент законопроект о поправках к конституции, который, в частности, предусматривает отстранение от должности действующего президента Шуйока.
Экс-глава правительства Виктор Орбан обвинил действующего премьера в попытке установить авторитарный режим. Он призвал граждан воспрепятствовать антиконституционным, по его словам, действиям Мадьяра и предупредил, что правительство партии «Тиса» ведет страну к авторитаризму через агрессию и запугивание.
Парламентские выборы в Венгрии, на которых оппозиционная партия Мадьяра одержала победу, состоялись 12 апреля. Политик сменил Виктора Орбана, занимающего пост 16 лет. Официально Мадьяр был избран новым премьер-министром страны на первом заседании парламента 9 мая.