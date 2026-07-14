Парламент Венгрии принял поправку об отстранении президента Шуйока

Мадьяр ранее призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генпрокурора уйти в отставку до 31 мая и заявлял о планах разработать новую конституцию с сентября. При этом, по его словам, новый президент должен появиться еще до этого. Сам Шуйок заявлял, что не видит конституционных оснований для сложения полномочий раньше окончания срока весной 2029 года. Мадьяр пригрозил, что если глава государства не подпишет принятую поправку в течение пяти дней, против него запустят процедуру импичмента.