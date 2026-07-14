Фотосессия на грани экстрима в Семее закончилась для жительницы Актюбинской области в полиции

Ранее видео завирусилось в социальных сетях и вызвало обеспокоенность пользователей. На кадрах показано, как женщина позирует на проезжей части в темное время суток, несмотря на движение транспорта.
«В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение Правил дорожного движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы области Абай от 13 июля.
Полиция призывает граждан не подвергать себя опасности ради эффектных кадров и популярности в социальных сетях.
«Ни один лайк и ни одно видео не стоят человеческой жизни», — подчеркивают полицейские.
13 июля на побережье Алаколя старший инспектор СОБР капитан полиции 28-летний Асланбек Абдельдинов оказал первую медицинскую помощь и провел реанимационные мероприятия потерявшему сознание парню.