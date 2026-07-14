Красноярец заразился гепатитом А после покупки клубники с рук

Красноярцев предупреждают: покупая фрукты и ягоды в неустановленных местах, нельзя быть уверенным, в каких условиях их выращивали и перевозили. Никто не контролирует оборот такой продукции, она может содержать возбудителей инфекций и кишечные палочки. Делать покупки следует только в проверенных торговых точках.