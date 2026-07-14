Красноярец заразился гепатитом А после покупки клубники с рук

Житель Красноярска купил клубнику у уличного продавца без документов и заразился вирусным гепатитом А. Случай в ходе проверки выявил краевой Роспотребнадзор, сообщает администрация Центрального района.
Вирусный гепатит А — острая кишечная инфекция, поражающая печень. Основные симптомы: сильная слабость, тошнота, повышение температуры, иногда желтуха. Болезнь, как правило, проходит самостоятельно и не переходит в хроническую форму, но требует поддерживающего лечения.
Красноярцев предупреждают: покупая фрукты и ягоды в неустановленных местах, нельзя быть уверенным, в каких условиях их выращивали и перевозили. Никто не контролирует оборот такой продукции, она может содержать возбудителей инфекций и кишечные палочки. Делать покупки следует только в проверенных торговых точках.
Даже купленные в магазине или на легальном рынке ягоды перед едой обязательно нужно тщательно мыть проточной водой, а некоторые фрукты — дополнительно обрабатывать, например, обдавать кипятком.
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