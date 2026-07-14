Стартовал приём заявок на конкурс «Лучший наставник Хабаровского края»

Заявки вместе с документами направляют в комитет по труду и занятости населения правительства региона по почте или лично по адресу: г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21. Желающих принять участие в конкурсе ждут в рабочие дни с 9:00 до 18:00.