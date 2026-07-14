Стартовал приём заявок на конкурс «Лучший наставник Хабаровского края»

В Хабаровском крае начался прием заявок на конкурс «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». Желающие побороться за знак отличия Правительства региона «Почетный наставник» могут подать документы до 10 сентября этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участниками конкурса могут стать различные организации, ведущие свою деятельность на территории края. Помимо этого, компании вправе выдвинуть наставника. Принимают заявки и от бизнес-наставников в числе самовыдвиженцев.
— Цель мероприятия — выявление и распространение лучших практик наставничества в Хабаровском крае, популяризация традиций наставничества и повышение социальной роли наставника, — рассказали в комитете по труду и занятости населения правительства региона.
Конкурсанты поборются в номинациях: «Лучшая практика наставничества» (для производственной и непроизводственной сфер), «Лучший наставник Хабаровского края» (для непроизводственной сферы), «Лучший наставник Хабаровского края в сфере предпринимательской деятельности».
Заявки вместе с документами направляют в комитет по труду и занятости населения правительства региона по почте или лично по адресу: г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21. Желающих принять участие в конкурсе ждут в рабочие дни с 9:00 до 18:00.