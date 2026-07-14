Врач Новоселов сказал, как узнать свой биологический возраст

Врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, как определить свой биологический и ментальный возраст.
По словам Новоселова, первый и самый очевидный способ измерить свой возраст — это «посмотреть паспорт». Однако врач отметил, что люди стареют абсолютно по-разному. Специалист обратил внимание на важные биологические маркеры, которые остаются неизменными на протяжении веков.
«За последние 100 лет возраст пубертата (вступления в период полового созревания) колеблется в районе 14−16 лет. У девочек менархе (первая менструация) начинается в эти сроки, а менопауза — в 50−51 год. И пока не видно, чтобы это сместилось. Эти биологические этапы не изменились. Говорить о том, что люди становятся дольше молодыми, я бы не сказал. Они по-другому выглядят, но это связано с питанием и фитнесом, а не с продлением молодости», — заявил Новоселов.
Врач подчеркнул, что мы не стали жить дольше именно в состоянии молодости.
«По большому счету, мы не стали жить дольше в состоянии молодости или младенчестве. Мы стали жить дольше за счет того, что снизили риск возрастзависимых заболеваний. Сейчас больше людей доживает до старости. Раньше, 100 или 1000 лет назад, даже древние греки доживали и до 70−80 лет, но сегодня таких людей просто намного больше. Это ничего не меняет», — пояснил геронтолог.
Особое внимание Новоселов уделил популярным методам определения биологического возраста, в том числе с помощью анализов крови. Он объяснил, почему тесты часто вводят в заблуждение.
«Сейчас очень модно сдавать маркеры на возраст. Но показатели клинического анализа крови в течение жизни, как правило, не изменяются. Они больше зависят от заболеваний. Возрастных норм не существует, за редким исключением. Если показатели выходят за границы нормы — это говорит о том, что у человека есть болезнь, а не о том, что он постарел», — предупредил Новоселов.
По его словам, коварство возрастных болезней (например, болезни Альцгеймера) в том, что они развиваются по 15−20 лет бессимптомно. Однако функции организма начинают снижаться раньше.
«Человек медленнее думает, медленнее реагирует… Как раз временные характеристики функций — это и есть маркер. Если вы более функциональны, можете выполнять больше работы, высокоинтеллектуальны, у вас лучше работают почки (скорость фильтрации) — значит, вы моложе. Измерить время своей жизни, сколько вы реально прожили в биологическом смысле, можно только через функции», — заявил Новоселов.
Врач добавил, что, изменив образ жизни, убрав изнуряющий труд и наладив питание, человек может улучшить свои показатели. Однако суть старения — ухудшение всех функций органов — остается неизменной.
«Раньше в эволюции человек никогда не питался досыта. Сейчас стараются есть умеренно. Человек изменил образ жизни, и ему хочется жить дольше. Но измерять возраст нужно не по паспорту и не по химии крови, а по тому, как работают ваши органы и мозг», — заключил эксперт.
Напомним, ранее академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой увеличить возраст молодежи в России до 40 лет, аргументируя это тем, что современные люди дольше сохраняют физическую и умственную активность.