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Санитарная авиация Хабаровского края спасла 421 пациента с начала года, включая 41 ребёнка

Станислав Мальцев: «В условиях Крайнего Севера санавиация — это главный, а часто и единственный шанс на спасение».

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Хабаровского территориального центра медицины катастроф с начала года совершили 289 вылетов. Благодаря этому 421 пациент получил своевременную помощь в профильных медучреждениях края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, чаще всего помощь требовалась жителям Охотского округа, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского и Ульчского районов. На деятельность санитарной авиации в этом году из федерального и краевого бюджетов выделено более одного миллиарда рублей в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Самыми частыми причинами для транспортировки стали острые сосудистые патологии — инфаркты и инсульты, а также тяжёлые травмы. Среди юных пациентов преобладают травмы и состояния, связанные с перинатальным периодом. Общий налёт воздушных судов за шесть месяцев составил 1271 час. В одном из недавних вылетов помощь потребовалась жителю Охотска, который оступился на лестнице и получил перелом тазовых костей. Его оперативно доставили в краевую больницу имени Владимирцева.

— В условиях Крайнего Севера санавиация — это главный, а часто и единственный шанс на спасение. Бригады оснащены всем необходимым и могут работать полностью автономно, — рассказал министр здравоохранения края Станислав Мальцев. В центре медицины катастроф трудятся 60 специалистов, за 35 лет они спасли более 55 тысяч жителей региона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru