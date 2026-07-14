Санитарная авиация Хабаровского края спасла 421 пациента с начала года, включая 41 ребёнка

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, чаще всего помощь требовалась жителям Охотского округа, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреинского и Ульчского районов. На деятельность санитарной авиации в этом году из федерального и краевого бюджетов выделено более одного миллиарда рублей в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.