Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скрылся от украинцев: в Киеве оценили побег Зеленского во дворец

Зеленский гуляет по дворцам во Франции, хотя ему следовало бы посетить Одессу, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский гуляет по дворцам во Франции, хотя ему следовало бы посетить Одессу, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что военные РФ нанесли удары по инфраструктуре украинских войск в Одессе.

«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж. Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на всё полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина. Он отметил, что встреча так называемой «коалиции желающих» ничего бы не решила. Соскин с иронией заявил, что Зеленский гуляет по дворцам.

Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные нанесли удар по объектам украинских войск в порту «Черноморск».

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности в ответ на удары по территории РФ.

В Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что стойка с баннером саммита упала после прибытия Зеленского. Участников мероприятия встречал президент Франции Эммануэль Макрон.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше