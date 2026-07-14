Скрылся от украинцев: в Киеве оценили побег Зеленского во дворец

Зеленский гуляет по дворцам во Франции, хотя ему следовало бы посетить Одессу, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что военные РФ нанесли удары по инфраструктуре украинских войск в Одессе.
«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж. Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на всё полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина. Он отметил, что встреча так называемой «коалиции желающих» ничего бы не решила. Соскин с иронией заявил, что Зеленский гуляет по дворцам.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные нанесли удар по объектам украинских войск в порту «Черноморск».
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности в ответ на удары по территории РФ.
В Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что стойка с баннером саммита упала после прибытия Зеленского. Участников мероприятия встречал президент Франции Эммануэль Макрон.