Скрылся от украинцев: в Киеве оценили побег Зеленского во дворец

«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж. Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на всё полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — сказал Соскин.