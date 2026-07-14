Дмитрий Демешин: «Расслабляться нельзя, риски пожаров и паводков сохраняются до конца августа»

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, председатель комитета по гражданской защите Александр Горохов доложил, что с 8 по 11 июля южные и центральные районы региона накрыл циклон с сильными ливнями. В бассейне рек Кур и Урми выпало более 40 процентов месячной нормы осадков, в районе Хехцира — более половины за полтора суток. Это привело к размыву дорог и мостов. Оперативные службы работали круглосуточно, и уже к 11 июля восстановили проезд к посёлку Кукан и селу Наумовка, а к 13 июля — к селу Догордон. На размыве объездной дороги Красная Речка — Казакевичево организовали лодочную переправу, через которую переправили более 300 человек. К 12 июля движение там полностью восстановили. «Ремонтные бригады работают оперативно, но расслабляться нельзя», — подчеркнул Дмитрий Демешин.