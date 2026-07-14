Снимали и продавали «клубничку»: семейный порнобизнес раскрыли в Приморье

Во Владивостоке молодая супружеская пара снимала интимные видео с собственным участием и продавала через интернет. Помимо актерских «обязанностей» муж также выполнял функции менеджера и администратора интернет-аккаунтов, через которые продавался контент. Покупатели переводили деньги на указанные счета, супруги делили выручку и тратили по своему усмотрению. При обыске в квартире изъяты компьютеры, телефоны и другие предметы, имеющие значение для дела. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот порнографических материалов. Им грозит до шести лет лишения свободы с возможным запретом на определенную деятельность до 15 лет. Источник: УМВД России по Приморскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18571819616931.mp4