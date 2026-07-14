Железнодорожнику из ЕАО выплатили 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за производственную травму

В ноябре 2025 года при смене локомотивной бригады и приемке тепловоза мужчину сбило воздушным потоком поезда, проходящего по соседнему пути. Помощник машиниста получил травмы головы и плеча, квалифицированные как причинение тяжкого вреда здоровью. Проверка обнаружила необеспечение работодателем безопасных условий труда. Биробиджанский транспортный прокурор обратился в суд с иском к ОАО «РЖД» о взыскании компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства удовлетворили, в пользу железнодорожника взыскали 500 тысяч рублей.