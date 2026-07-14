На Дону продают действующий элeватoрный кoмплекс

В Ростовской области выставили на продажу действующий элеваторный комплекс «Атаманский». Объявление появилось в июле на популярной платформе объявлений.
Покупателю предложат полный пакет акций АО «Атаманский элеватор» — это обеспечит переход всех прав собственности на предприятие. Компания основана 25 июня 2002 года, зарегистрирована в станице Егорлыкской и специализируется на хранении и складировании зерна.
Комплекс расположен в динамично развивающемся аграрном районе — в 95 км от Ростова‑на‑Дону. Его стратегическое преимущество — размещение на пересечении важных автомобильных и железнодорожных магистралей: это упрощает приём и отгрузку сельхозпродукции.
В состав актива входят: элеваторный комплекс ёмкостью 41 тысяча тонн, площадки напольного хранения на 30 тысяч тонн, склад продукции объёмом 1 тысяча тонн и действующая хлебопекарня.
Отдельный плюс для потенциального собственника — наличие визировочной и центральной лабораторий, укомплектованных современным оборудованием для оценки качества зерновых и масличных культур. Предприятие имеет все необходимые заключения о промышленной безопасности — объекты и оборудование соответствуют установленным нормам.
Стоимость пакета акций — договорная: финальные условия обсудят с заинтересованными покупателями в ходе переговоров.