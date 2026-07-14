На Дону продают действующий элeватoрный кoмплекс

Покупателю предложат полный пакет акций АО «Атаманский элеватор» — это обеспечит переход всех прав собственности на предприятие. Компания основана 25 июня 2002 года, зарегистрирована в станице Егорлыкской и специализируется на хранении и складировании зерна.