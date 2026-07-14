Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону продают действующий элeватoрный кoмплекс

Сообщение о продаже появилось на популярной платформе объявлений в июле.

В Ростовской области выставили на продажу действующий элеваторный комплекс «Атаманский». Объявление появилось в июле на популярной платформе объявлений.

Покупателю предложат полный пакет акций АО «Атаманский элеватор» — это обеспечит переход всех прав собственности на предприятие. Компания основана 25 июня 2002 года, зарегистрирована в станице Егорлыкской и специализируется на хранении и складировании зерна.

Комплекс расположен в динамично развивающемся аграрном районе — в 95 км от Ростова‑на‑Дону. Его стратегическое преимущество — размещение на пересечении важных автомобильных и железнодорожных магистралей: это упрощает приём и отгрузку сельхозпродукции.

В состав актива входят: элеваторный комплекс ёмкостью 41 тысяча тонн, площадки напольного хранения на 30 тысяч тонн, склад продукции объёмом 1 тысяча тонн и действующая хлебопекарня.

Отдельный плюс для потенциального собственника — наличие визировочной и центральной лабораторий, укомплектованных современным оборудованием для оценки качества зерновых и масличных культур. Предприятие имеет все необходимые заключения о промышленной безопасности — объекты и оборудование соответствуют установленным нормам.

Стоимость пакета акций — договорная: финальные условия обсудят с заинтересованными покупателями в ходе переговоров.