Новости Красноярского края 14 июля: бензин, пожары, перекрытия дорог

Что касается цен на бензин в Красноярском крае сегодня, 14 июля, то крупные федеральные сети удерживают стоимость литра АИ-92 в пределах 62,30−63 рублей, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизель оценивают в 83 рубля. На частных и независимых станциях водители серьезно переплачивают: АИ-92 доходит до 110 рублей, АИ-95 — до 115 рублей, а дизель и премиальный АИ-98 бьют рекорды с ценником в 120 рублей.