Новости Красноярского края 14 июля: бензин, пожары, перекрытия дорог

Спасатели ликвидируют последствия пожаров и наводнений, автомобилисты привыкают к новым дорожным схемам и ищут топливо по интерактивным картам, а российский космонавт получает высшую государственную награду. Главные новости дня читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 14 июля: онлайн-карта АЗС и ограничения.
Для удобства автомобилистов в картографическом приложении 2GIS заработала интерактивная карта наличия топлива. Теперь водители могут в режиме онлайн проверить запасы нужной марки бензина или дизеля перед поездкой на станцию.
Что касается цен на бензин в Красноярском крае сегодня, 14 июля, то крупные федеральные сети удерживают стоимость литра АИ-92 в пределах 62,30−63 рублей, АИ-95 стоит около 67 рублей, а дизель оценивают в 83 рубля. На частных и независимых станциях водители серьезно переплачивают: АИ-92 доходит до 110 рублей, АИ-95 — до 115 рублей, а дизель и премиальный АИ-98 бьют рекорды с ценником в 120 рублей.
Дефицит вынуждает бизнес принимать жесткие меры. На станциях одной из региональных сетей уже ввели локальные ограничения — АИ-95 временно отпускают только по талонам для юридических лиц. Руководство компании обещает вернуть свободную продажу сразу после стабилизации ситуации.
Губернатор Михаил Котюков жестко контролирует топливный рынок, направляя горючее в первую очередь на северный завоз, уборочную кампанию и тушение лесных пожаров. Общекраевые лимиты власти вводить не планируют.
Пожары в Красноярском крае 14 июля.
Минувшие сутки выдались напряженными для экстренных служб региона. Пожарные расчеты ликвидировали шесть серьезных возгораний. В Емельяновском округе на территории ДНТ «Синегорье» из-за короткого замыкания дотла выгорел двухэтажный жилой дом. Огонь охватил 150 квадратных метров, у здания обрушилась кровля.
Трагедией обернулся пожар в поселке Степняки Канского округа. Из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ там вспыхнули пластиковые домики для телят. Пламя уничтожило 450 квадратных метров животноводческого комплекса, в огне погибли 37 коров.
На дорогах края спасатели 12 раз выезжали на помощь при ДТП, травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Трагический инцидент зафиксирован на воде: в Красноярске в районе улицы Дубровинского очевидцы вытащили из Енисея тело мужчины и передали его полиции. Правоохранители начали проверку.
Поиски пропавшего туриста: мужчина исчез во время сплава по Енисею.
На реке Енисей развернулась поисково-спасательная операция. В дежурную часть обратилась женщина, потерявшая знакомого во время совместного отдыха. В субботу туристы отправились на каяках с левого берега Енисея от села Абакано-Перевоз в сторону Краснотуранска. По пути мужчина отстал от спутницы и перестал выходить на связь. Сейчас сотрудники экстренных служб обследуют акваторию и береговую линию на лодках, правоохранители выясняют все детали случившегося.
Перекрытия дорог в Красноярске: ремонт теплосетей меняет маршруты.
Городская администрация продлила временные ограничения движения на улице Алёши Тимошенкова из-за продолжающегося ремонта теплотрассы. Дорожники перекрыли полосы на участках от дома № 187 до № 183, от № 80 до № 78 и от № 72 до № 68.
Запрещающие знаки появились на Затонской улице (от Грунтовой до Алёши Тимошенкова, 183), на отрезке от дома № 183а до 2-й Гипсовой, а также от улицы Монтажников до дома № 80 по Тимошенкова. Привычные остановки общественного транспорта («Столовая», «Водокачка», «Магазин “Наш двор”, “Молодежный центр”) закрыты. Пассажиры могут воспользоваться временными пунктами посадки на Монтажников и в районе домов № 175−183 по улице Алёши Тимошенкова.
Ликвидация паводка в Логовом Красноярского края.
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают ликвидировать последствия мощного паводка в поселке Логовой Емельяновского округа. После сильных ливней вышедшая из берегов река Кача затопила жилые дома и приусадебные участки.
Специалисты работают на месте непрерывно с 9 июля. Только за минувшие сутки мощные мотопомпы откачали с территорий 708 кубометров воды. Всего с начала спасательной операции удалось отвести более 7000 кубометров, освобождая подворья местных жителей.
Космонавт Кирилл Песков удостоен звания Героя России.
Президент Владимир Путин присвоил высшую государственную награду — звание Героя России — космонавту-испытателю Кириллу Пескову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Также он удостоен почетного звания «Летчик-космонавт РФ» за мужество и героизм, проявленные при выполнении миссии.
Кирилл Песков родился в 1990 году, окончил Ульяновское высшее авиационное училище и работал вторым пилотом на пассажирском Boeing-757. В истории отечественной космонавтики он стал шестым россиянином, совершившим полет на МКС на американском корабле Crew Dragon. Миссия Crew-10 продлилась 147 суток и успешно завершилась возвращением экипажа на Землю в августе 2025 года.