В Красноярске для родителей провели лекции о семье

В Красноярске прошел цикл лекций по семейной психологии с элементами тренинга. Занятия провели в Национальном центре «Россия» на Енисее.
Мероприятие организовало региональное отделение «Союза женщин России» в рамках проекта «Семейная гостиная». К участию пригласили семьи и специалистов центров помощи. По словам организаторов, такие встречи проводят по запросу самих семей. Родители хотели больше узнать о воспитании детей, общении внутри семьи и способах решения конфликтных ситуаций.
«Несколько месяцев назад на этой же площадке мы обсуждали вопросы семейноцентричности. Тогда семьи озвучили запрос на повышение родительских компетенций. Сегодняшний лекторий один из тех, что удовлетворяет этот запрос», — отметила заместитель министра социальной политики Красноярского края Лада Безручко.
Доцент кафедры общей и социальной педагогики СФУ, семейный психолог Ирина Гагаркина рассказала о традициях воспитания в сибирских семьях. Речь шла о многопоколенном укладе, роли старших родственников, обучении детей ремеслам и бытовым навыкам. Также психологи разобрали темы детского развития и общения в паре. Участникам предложили смоделировать семейные ситуации и показали возможные варианты поведения в них.
Встречи «Семейной гостиной» планируют проводить регулярно. Темы будут выбирать с учетом запросов семей. Проект реализуют при поддержке нацпроекта «Семья» и специального проекта «Вызов».