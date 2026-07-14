В Красноярске для родителей провели лекции о семье

«Несколько месяцев назад на этой же площадке мы обсуждали вопросы семейноцентричности. Тогда семьи озвучили запрос на повышение родительских компетенций. Сегодняшний лекторий один из тех, что удовлетворяет этот запрос», — отметила заместитель министра социальной политики Красноярского края Лада Безручко.